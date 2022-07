Unioni civili, Fratelli d'Italia: "Se andremo al governo la legge resterà"

Unioni civili, Delmastro (FdI): "E' diversa dal Ddl Zan, resterà se andremo al governo"

"Ritengo che la legge sulle unioni civili sia una cosa completamente diversa da una legge liberticida come il Ddl Zan. Pertanto se dovessimo andare al governo non credo vi siano margini per modificarla. Nella misura in cui noi abbiamo sempre fatto una grande battaglia distinguendo fra la famiglia e le unioni. Fatta questa distinzione, non abbiamo nessuna pruderie moralisteggiante e non abbiamo assolutamente nulla contro le libere tendenze sessuali di chiunque". Lo ha dichiarato l’onorevole Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia, intervistato da Klaus Davi per il talk KlausCondicio in onda su YouTube.