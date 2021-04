Usa, Di Maio vola a Washington: vedrà l'omologo Blinken e Fauci

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sarà in visita ufficiale a Washington il 12 e 13 aprile. In agenda, incontri con il segretario di Stato Antony Blinken e col virologo Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Tra le altre cose, e' previsto anche un incontro con la Speaker della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi e la partecipazione ad un evento celebrativo dei 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti. Di Maio, secondo quanto si apprende, e' il primo ministro in assoluto (oltre che tra i colleghi Ue) ad essere ricevuto dalla nuova amministrazione Usa guidata da Joe Biden.