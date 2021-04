Vaccinazioni, miracolo, funziona il portale della tanto bistrattata Lombardia

"Funziona" è il grido di sorpresa che un senior sessantenne oggi potrebbe fare entrando nel portale della Regione Lombardia gestito da Poste Italiane per prenotare il suo “stramaledetto vaccino”.

Dopo mesi di fake news, di attacchi e fallimenti impietosi, sull’incapacità della Regione più avanzata d’Italia, quella che per intenderci contribuisce in maniera sostanziale al PIL del paese, l’idea di prenotarsi sul sito delle Poste ti dava un po’ di inquietudine.

Certo poi bastava pensare alle immagini del Generale dalla penna bianca in giro per i paesi e città italiane a rincuorare, a gestire il rapporto con la stampa come solo un militare sa fare, e cioè con ordine, sintesi e soprattutto velocità, per sentirsi rinfrancati scacciando dalla mente gli incubi del passato anno con il plenipotenziario Domenico Arcuri e delle sue margherite lilla. Un’idea inutile unica al mondo alla pari dei banchi a rotelle ora visibili in certi Luna Park di paese.

E poi bastava pensare alla signora Letizia Moratti, vivaddio snobbata da tutta la sinistra ma in fondo una manager che qualche anno fa ci fece arrivare qui quel mega evento mondiale chiamato Expo. Non proprio l’ultima arrivata.

E sopra a tutto, a darti coraggio, il piglio serio e la competenza da extraterrestre di Mario Draghi a dirigere le operazioni di risveglio del paese.

Ma certo che un intero anno di disavventure con il passato Governo, il cui capo diceva di guidare i migliori ministri del mondo, qualche perplessità ancora te la dava . Ma insomma la speranza è l’ultima a morire ed allora pronti, davanti al computer, ad aspettare le 8 di mattina del giorno indicato per la fascia dei fra i 65 e 69.

Alle sei ( si sa che i senior si svegliano presto) già davanti al computer con le domande: si aprirà il portale?, sarà complicato?, ci sarà davvero?, e ti vaccineranno nel 2023?.

Bando alle chiacchiere e via. Il portale si è aperto velocemente. Da inserire due semplici dati a prova di tonto, tessera sanitaria e codice fiscale. Poi la possibilità di scegliere tra le disponibili la data e l’ora della tua prima dose. Un click, la conferma sul telefono e tutto fatto. E la tua prima dose a cinque 5 giorni dalla prenotazione.Un record.

Un miracolo, che quasi ti fa chiedere se hai sbagliato portale e se magari sei entrato in quello del Regno Unito.

No è tutto vero.

E’ il portale della Regione Lombardia e immaginiamo che così anche tante altre regioni funzionino allo stesso modo. E allora che dire. Semplicemente che il Generale dalla penna bianca, quello che assedia i sogni della signora Michela Murgia, ci sa fare davvero. E poi che quell’altro signore simpaticamente austero che di nome fa Mario e di cognome Draghi, magari non avrà la pochette elegante del prossimo leader dei grillini Giuseppe Conte ma il paese sembra davvero capace di farlo riaccendere. Alla faccia di tutti quei “rosiconi” che parlavano di continuità tra il passato Governo e il nuovo.

Il piano vaccinazioni sembra stia funzionando, ci sono le date delle riaperture, c’è pure la data di consegna di un vero Recovery Plan, insomma sembra davvero di essere ( almeno per questi aspetti) in un altro paese. E se non è discontinuità questa….