"Vaccino obbligatorio", chiede Enrico Letta. Ha ragione? Sondaggio: vota

"Ritorno allo smart-working"

Il "passo successivo" a cui bisogna prepararsi nella lotta alla pandemia, per il segretario del Pd, Enrico Letta, è "l'obbligo vaccinale", oltre al "ritorno allo smart-working". In un'intervista a 'La Repubblica', il leader dem è convinto che la scelta della profilassi obbligatoria verrebbe subito imitata dagli altri paesi europei. "Il primo che introduce l'obbligo produrrà un effetto domino in tutti gli altri", spiega.