Vannacci striglia Bruxelles (come Draghi): "Serve un cambiamento, altrimenti l'Europa soccomberà"

"Serve un cambiamento radicale che riporti ad una comunità di nazioni forti e libere unite da principi e valori comuni"



"L'Unione europea deve cambiare se non vuole soccombere", afferma ad Affaritaliani.it l'eurodeputato della Lega Roberto Vannacci. "Nell'attuale Unione europea dominano le istituzioni tecnico-burocratiche che ignorano le volontà dei popoli imponendo cordoni sanitari, che sopprimono la democrazia quando non conviene, come in Romania, che fanno gli interessi di banche e multinazionali invece di fare quello dei cittadini, come nel green deal e nell'appoggio a politiche di immigrazione incontrollata, che promuovono l'annullamento delle identità dei popoli invece della loro esaltazione, come nella promozione della cultura woke, della religione dei diritti umani e dell'ideologia di genere, che censurano le fonti informative non considerate allineate, come nel caso delle emittenti e dei siti considerati russofili, che non sanno agire di iniziativa ma che subiscono costantemente chi le decisioni le sa prendere in poco tempo e pragmaticamente, come nel caso del conflitto russo-ucraino e del conflitto mediorientale. Questa Europa soccomberà!", dichiara forte e chiaro Vannacci. "Se invece avrà la forza e la determinazione per innescare un cambiamento radicale che riporti ad una comunità di nazioni forti e libere unite da principi e valori comuni allora l'Europa potrà ritornare ad essere il faro che per secoli ha guidato lo sviluppo e il progresso dell'intero occidente", conclude l'europarlamentare leghista.



Leggi anche/ Ucraina, la cerchia di Trump vuole mandare in esilio Zelensky. Media: Putin annuncerà la vittoria il 24 febbraio - Affaritaliani.it