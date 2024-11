Regionali Veneto, la Lega risponde su Affaritaliani.it a Fratelli d'Italia: "Il candidato alla presidenza dopo Zaia spetta a noi"

"Per quanto mi riguarda non c’è alternativa ad una presidenza leghista"



"È assolutamente legittimo che Fratelli d’Italia chieda la presidenza del Veneto visto il risultato elettorale è altrettanto legittimo per noi della Lega rivendicare la presidenza data la presenza capillare di amministratori leghisti in tutto il territorio regionale, data l’esperienza e la capacità di amministrare i territori e tenuto conto del fatto che il consenso di Fratelli d’Italia è legato alla figura della premier Meloni e sicuramente non ad una presenza storica nel territorio. Per quanto mi riguarda non c’è alternativa ad una presidenza leghista".

Con queste parole Roberto Marcato, assessore allo Sviluppo economico della regione Veneto guidata da Luca Zaia e leghista doc, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alle parole di ieri di Raffaele Speranzon, vice-capogruppo vicario di Fratelli d'Italia al Senato che ha rivendicato senza se e senza ma per il partito della premier Giorgia Meloni la candidatura alla presidenza della regione Veneto alle prossime elezioni regionali.



