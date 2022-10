Verhofstadt (Renew Europe): "Berlusconi non mini l'unità dell'Ue contro Putin"

Le parole di Silvio Berlusconi stanno facendo discutere anche all'estero.

L'eurodeputato dei liberali del gruppo Renew Europe, Guy Verhofstadt attacca duramente il leader di Forza Italia con un tweet che farà discutere: "A Berlusconi, il principe pagliaccio della politica italiana, non può essere permesso di minare l'unità dell'Ue contro Putin!".

Berlusconi, the clown prince of Italian politics, can't be allowed to undermine EU unity against Putin !#StandWithUkraine https://t.co/01I2XSvcxJ