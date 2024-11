Meloni: "Vicepresidenza di Fitto rende l'Italia centrale in Europa, dobbiamo andarne fieri"

"Grazie al ministro Raffaele Fitto. Ministro del Governo italiano ancora per poco e presto vicepresidente della Commissione Europea. Un risultato di cui dobbiamo andare fieri. Un risultato che ci pone in una condizione di centralità in Europa e anche una condizione che ci consente di avere un occhio di riguardo su temi di nostro interesse. Il fatto che la presidente della Commissione Europea abbia voluto affidare all'Italia il portafoglio dei fondi di coesione europei e dall'altra parte, insieme a Dombrovskis, la delega sul Pnrr, dunque altri 600 miliardi, è frutto del grande lavoro che questo Governo ha portato avanti" così la premier Meloni a margine della firma dell'accordo di coesione con la Regione Sardegna, a Cagliari