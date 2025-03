Ronzulli: "Fuorionda su Renzi? Per tre ore mi ha insultata e delegittimata con la sua arroganza"

Dopo il controverso fuorionda in cui affermava "non mi frega un ca**zo di quello che pensa Renzi", Licia Ronzulli ha chiarito la sua posizione sui social, denunciando tre ore di insulti e delegittimazione da parte del senatore Renzi. "Il Senato non è un palco promozionale", ha dichiarato, criticando l'arroganza dell'ex premier e rivendicando il diritto al rispetto istituzionale.