Zaia, che gelo su Salvini... "Mi piaceva di più la Lega Nord"

Messaggio di Zaia a Salvini: "Preferivo la Lega Nord"

"Noi nasciamo per difendere i veneti. Abbiamo fatto una federazione con le altre regioni, bene, si chiamava Lega Nord e a me piaceva di più. Anzi, a dirla tutta era più bello Liga”. Parola di Luca Zaia, che come riporta il Corriere della Sera ha scosso l’assemblea provinciale della Lega a Treviso. "Davanti a cinquecento militanti della provincia che è stata la culla della Liga veneta, il presidente ripercorre le tappe eroiche del Carroccio, dai primi Comuni conquistati allo scandalo Mose che travolse la galassia Galan ma non scalfì alcun leghista", si legge.

Il Corriere della Sera nota che Zaia ha parlato a lungo di politica senza mai citare Matteo Salvini ("un nome che nessuno nelle relazioni introduttive ha mai pronunciato, neppure il segretario regionale Alberto Stefani"), e ha trascinato i militanti parlando di identità. "Per i leghisti veneti «Liga» significa Leone di San Marco, orgoglio contro la lunga sudditanza verso i cugini lombardi che sempre hanno espresso il segretario federale", spiega il Corriere della Sera.

Mentre si discute a livello nazionale di terzo mandato per i governatori, il Corriere della Sera dà conto che ha preso a circolare una raccolta firme online per «Zaia capolista alle Europee» lanciata da Giuseppe Paolin, responsabile organizzativo della Lega in Veneto.