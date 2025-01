Zaia-Salvini-Piantedosi: valzer di poltrone che accontenta tutti

Caos terzo mandato, ecco le poltrone che potrebbero accontentare tutti. Retroscena

Che a Luca Zaia la mossa di bocciare il terzo mandato sia andata di traverso è cosa nota. Ma esiste qualcosa che potrebbe ricomporre le crepe all’interno della maggioranza: un mini rimpasto. Una mossa che tra l’altro consentirebbe a Giorgia Meloni di non dover tornare alle Camere dove sarebbe invece mandata dal presidente Sergio Mattarella se i movimenti nell’esecutivo dovessero essere più consistenti.

Dunque la strategia potrebbe essere questa. Candidare Matteo Piantedosi a governatore della Campania, sapendo che Vincenzo De Luca cederà per amore del figlio e non si ripresenterà. E contro Roberto Fico la sfida sarebbe decisamente aperta.

A quel punto Matteo Salvini potrebbe tornare al Viminale, luogo in cui siederebbe già da due anni senza il processo Open Arms (parola di Giorgia Meloni). E al posto del leader della Lega? Proprio Luca Zaia, che a quel punto si troverebbe in un ministero chiave, a gestire la fetta più consistente dei fondi del Pnrr e a cercare di risollevare il mondo ferroviario ancora in difficoltà. Fantapolitica? Può essere, ma a Roma non si parla d’altro…