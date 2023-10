"Prima della prima", la nuova rassegna teatrale di Rosetum e Teatro Bandito

Il Centro Culturale Francescano Rosetum in via Pisanello 1, Milano, a partire dal 15 ottobre e con cadenza mensile da il via a "Prima della prima" in collaborazione con Teatro Bandito. Anche questa rassegna nasce dentro la vocazione di Rosetum: portare in scena nuovi talenti, giovani attori e nuovi spettacoli. "Prima della prima" permetterà alle compagnie di andare in scena con la prova generale davanti a un pubblico con permesso di critica. Il pubblico di "Prima" che potrà dire, dopo, cosa funziona o cosa funziona meno dello spettacolo. Sarà una critica costruttiva, allegra e informale che certamente permetterà agli attori di esaltare, o cambiare, passaggi degli spettacoli. Padre Marco Finco, direttore Centro Culturale Rosetum: "Rosetum si pone sempre al centro della scena teatrale con l'unico scopo di migliorare e far apprezzare il lavoro instancabile delle compagnie, soprattutto quello dedicato ai bambini. La nuova rassegna, ‘Prima della prima’, è inserita nella già ‘Domenica In Famiglia’, apprezzata dal pubblico di Rosetum proprio per l'alta qualità degli spettacoli dedicati ai più piccoli e ai loro genitori. Spettacoli divertenti e di contenuto che non perdono la vocazione di Rosetum, cioè, ospitare giovani promesse, giovani talenti ma soprattutto giovani spettacoli di compagnie che vengono da noi a provare, a titolo gratuito”.

Il primo appuntamento con "Gli stivali di Amanda"

L’appuntamento sarà una volta al mese e si parte domenica 15 ottobre alle ore 16 con: Gli stivali di Amanda. Liberamente ispirato a “Teresin che non cresceva” di Rodari. Di Monica Mattioli, con Monica Mattioli e Roberto Boer. Regia di Monica Mattioli e Alice Bossi. Scenografia, Marco Muzzolon e Mirella Salvischiani e disegno luci, Giuseppe Sordi. Spettacolo dai 3 ai 10 anni.“Gli stivali di Amanda” è una storia raccontata da due narratori che accompagnano gli spettatori dentro una storia divertente, poetica e dal profumo di paglia, che svela il piacere della crescita nell’avventura e nella scoperta dell’altruismo, dell’amicizia e della giustizia. Spettacolo dai 3 ai 10 anni. Domenica 19 novembre alle ore 16 andare in scena sarà: Buon compleDanno! Di Teatro Prova, con Francesca Poliani e Roberto Frutti e la regia di Dadde Visconti in collaborazione con Eccentrici Dadarò. Per tutte le età.