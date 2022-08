Deliceto (Fg), ritorna Zingarìa Folk Festival dal 3 all'alba dell'8 agosto

Ritorna a Deliceto (Fg) il folk festival APULIA BALFOLK - ZINGARìA, dalla mattina del 3 agosto all’alba dell’8 agosto, con il suo “esercito” musicale danzante di musicisti, insegnanti e stagisti, oltre 200 persone, provenienti da tutte le Regioni d’Italia e dall’estero.

Una full immersion giornaliera di circa 15 ore durante le quali i repertori musicali e coreutici del Sud Italia dialogano con quelli di altre regioni italiane ed estere. Zingarìa è il festival che trasforma i Comuni ospitanti in “villaggi turistici”, sia per il tutto esaurito nelle strutture ricettive sia per l’allegria contagiosa che sprizza dalle sue numerose sezioni artistiche, tra cui atelier di danza e canto al mattina e al pomeriggio, i concerti a ballo serali sino a tarda notte, le serenate, i canti di lavoro e devozionali della sezione Donne e Madonne, o le incursioni musicali danzanti di “Sottosopra” per le principali strade del paese dove si fanno ballare fruttivendoli, macellai, fornai, barbieri, lattai, baristi, negozianti e chiunque capiti a tiro.

Si suona e si balla anche a pranzo e/o a cena e se ancora non bastasse … c’è il dopofestival, quello che finisce all’alba… quando il profumo dei cornetti appena sfornati dal forno del paese ti apre lo stomaco.

Per festeggiare i suoi 25 anni, il destino ha voluto che il festival ritornasse proprio a Deliceto (FG), là dove era nato nel 1996, e dove ha sede anche l’associazione Carovana Folkart.

Ritorna a Deliceto dopo 20 anni precisi. Dal 2002 infatti il festival è diventato “Zingarì-a”, ovvero itinerante, toccando molti Comuni pugliesi, da quelli piccoli dei Monti Dauni ad altri, anche grandi, di tutte le province pugliesi: Deliceto, Sant’Agata, Accadia, Casalnuovo Monterotaro, Biccari, Castelluccio dei Sauri, Lucera, Mola di Bari, Barletta, Putignano, Bitonto, Mesagne, Salve (LE).

deliceto centro storico (1)Guarda la gallery

Per l’occasione sono in corso fervidi preparativi in collaborazione con l’amministrazione comunale di Deliceto, guidata dal sindaco Pasquale Bizzarro e dall’assessora alla Cultura Adriana Natale, per decentrare le varie sezioni artistiche nelle location più adatte: Castello Normanno per le danze medievali, piazze per i concerti serali, corsi principali del paese per parate musicali e schegge folk, Chiese per i canti devozionali, tra cui lo speciale “Tu scendi dalle stelle” in onore di Sant’Alfonso de' Liguori che, secondo studi storici, sembra che abbia composto proprio a Deliceto il famoso canto.

La compagine artistica è ormai completa: quattro formazioni di musicisti al giorno, e oltre una decina di insegnanti per suonare e danzare repertori del sud e internazionali: pizziche, tammurriate, tarantelle, balfolk, danze greche e balcaniche, altre internazionali. Luna Rosa dalla Francia, da dove è atteso anche un secondo gruppo, il Duo Leo Testa e LyraDanz dal Nord Iitalia, Arci Tavola Tonda da Palermo, Lu Trainanà dalle Marche, Jazzabanna con Pietro Balsamo dal Salento, Apulia Ensemble, formazione mista Salento- Gargano, Sanacore, Paranza Mediterranea e Gatti’n’folk dalla Campania, Zhefir da paesi vari del Mediterraneo (Iran, Bretagna, Calabria).

Tra gli insegnanti Denis Blagoev con la sua assistente dalla Bulgaria per le danze balcaniche, Hadi Habibnejad (Teheran) per le danze sufi, Mirko Peluso dalla Toscana per uno speciale di danze irlandesi, e poi ancora Claudio Cesaroni e Patrizia Michelacci da Firenze per le danze medievali e quelle basche, Roberto Rossi da Milano per le danze greche, Francesca Angotti dalla Toscana per le danze sivigliane, Francesca Cucumazzo da Bari.

Foltissima anche la partecipazione dei gruppi folk e musicali locali, soprattutto nella sezione Donne e Madonne: i gruppi Orafolk e Skarìa, lo Studio Musicale Arturo Toscanini, il Duo Rampino Staffieri ,e ciliegina sulla torta, la Nuova Banda Città di Deliceto.

Qui https://www.facebook.com/ staffcarovana tutte le informazioni sul programma (musicisti, insegnanti, calendari stage e concerti, ecc.) e su come iscriversi.

Infotel 380 437 9140 (Francesco Marino).

(gelormini@gmail.com)