'Nuvala Fest' al Parco dell'Alta Murgia: 'Che la vita animi il lavoro'

Una giornata in masseria dove lavorare da remoto immersi nella natura, fare networking, partecipare a workshop e vivere esperienze artistiche, mangiare, bere e soprattutto fare festa. Un’evasione urbana che posticipa il ritorno alla routine cittadina.

Nuvala Fest è l’evento organizzato dall’associazione Nuvala all’interno del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, in Puglia. In vista del lancio della piattaforma nuvala.it, la startup di hosting e booking per il turismo di prossimità e la workation ha organizzato una giornata all’interno del territorio dell’Alta Murgia, area di origine dei due founder Mariano Lerro e Davide Ventura, già teatro di una prima azione di promozione avviata nel settembre 2021.

L’evento nasce non solo con l’intento di anticipare il lancio della piattaforma nuvala.it, ma anche per condividere l’esperienza di uno stile di vita lavorativo “nuovo” dove è la vita, in tutte le sue forme e sfumature, ad invadere il lavoro e non il contrario. La giornata mira anche a valorizzare il territorio; far conoscere una destinazione non invasa dal turismo di massa, meta ideale per gli amanti dell’undertourism e adatta a freelance e nomadi digitali e, non per ultimo, per agevolare la costruzione di una prima community Nuvala locale.

La giornata avrà luogo presso Le Masserie Zucaro di Castel del Monte, la prima struttura Nuvala pugliese, e sarà suddivisa in due momenti principali: il primo dalle 9 alle 18 dedicato al lavoro da remoto e alle esperienze legate al territorio, il secondo dalle 18 alle 2 di notte sarà un’occasione di scambio culturale e anche momento conviviale e di svago, che terminerà tra musica, arte ed enogastronomia.

Davide Ventura, co-founder della startup, assicura un ricco palinsesto di attività non solo durante la giornata, ma soprattutto in serata, quando l’evento sarà aperto al pubblico. Solo per citarne alcune, verrà allestita la mostra “Entomoframe”, un’indagine artistico entomologica della fauna murgese a cura di Piero Percoco, fotografo italiano di fama internazionale, e Francesco Boer, autore del libro “Troverai più nei boschi”; sarà possibile partecipare ad un workshop sulla creazione dei terrari con le piante autoctone, “Terrarium Murgae” curato da Fausta Bonfrate dello studio botanico Blomour e vivere l’esperienza audiovisiva del “Murgia Sound Loci” che Nuvala farà curare al gruppo Miniera di Roma con Marco Folco e Giuseppe Armogida.

Grande importanza è stata data anche alla programmazione musicale selezionando una line-up composta da artisti provenienti da tutta Italia: Solko, uno dei dj più rappresentativi della scena broken beats e future jazz in Italia; Marco Folco, collezionista di suoni e divulgatore di musiche rare; Luca Bigote, dj, selezionatore e conduttore radiofonico italiano fuori da ogni genere musicale e Livio Improta, 33 anni di nomadismo tra Napoli, Sicilia, Puglia e Toscana, tra studi classici e musica sperimentale, tra le tradizioni popolari e i dischi in vinile. A completare l’offerta proposte enogastronomiche del territorio per valorizzare prodotti e vini locali, in pieno stile Nuvala.

Mariano Lerro, anche lui co-founder e cuore pulsante dell’organizzazione, aggiunge: “Siamo molto felici di aver ricevuto il sostegno di tanti artisti e nomi influenti che saranno presenti all’evento, ma anche il patrocinio di istituzioni importanti come quella del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e il Comune di Corato”.

Tra le aziende sostenitrici del progetto troviamo Felicia, un brand di Andriani S.p.A Società Benefit che ha fatto della sostenibilità l’elemento principale della sua crescita. Una pasta di alta qualità prodotta nell’unico pastificio italiano allergen free con molino multigrain integrato. Tra i partner anche un brand d’eccezione come Molino Casillo, azienda leader nella produzione, trasformazione e commercializzazione del grano, che punta alla valorizzazione del territorio attraverso qualità, innovazione e rispetto dell’ambiente. Tra i partecipanti in rappresentanza del territorio anche Forza Vitale, un’altra eccellenza del benessere, specializzata nella produzione di integratori alimentari a base di estratti vegetali. Non solo aziende, ma anche rappresentanti di community diffuse sul territorio nazionale e co-working completano il gruppo di lavoro che sperimenterà i servizi e il mindset Nuvala.

Il dj set tra arte e performance si apre al pubblico dalle ore 18, il ticket è acquistabile su eventbrite.it o direttamente all’ingresso. L’appuntamento è per il 2 settembre in Puglia. Raggiungere la destinazione è facile, basta posticipare il ritorno in ufficio e seguire quella nuvola fluorescente che sfreccia in cielo!

