RealHeroes. Covid: la startup innovativa Freedome premia personale sanitario

La campagna, attiva fino al 25 giugno, è rivolta a medici, infermieri e operatori socio-sanitari coinvolti nella gestione dell’emergenza Covid-19; scegliere la propria esperienza è facile!

Basta collegarsi al link https://freedome.it/realheroes/ e seguire gli step previsti dal regolamento.

Oltre 1000 esperienze donate agli "eroi in corsia"

L’emozione di volare in mongolfiera, l’adrenalina delle rapide affrontate con il rafting, la sensazione del volo libero in parapendio o ancora i paesaggi mozzafiato da ammirare facendo trekking e un corso di windsurf per gli amanti degli sport acquatici. Queste sono solo alcune delle oltre 1000 esperienze donate agli "eroi in corsia" dall'iniziativa #RealHeroes di Freedome, startup e marketplace di esperienze outdoor

L'iniziativa, attiva fino al 25 giugno, è rivolta a medici, infermieri e operatori socio-sanitari, che hanno prestato servizio in Italia presso strutture ospedaliere o RSA in reparti coinvolti nella gestione dell’emergenza Covid-19; le esperienze possono essere scelte tra i 120 tipi di attività dei 70 operatori partner aderenti in 11 regioni italiane, dal Trentino-Alto Adige alla Campania. Scegliere il proprio regalo è facile! Basta collegarsi al sito https://freedome.it/realheroes/ e seguire gli step previsti dal regolamento.

Con questa campagna Freedome vuole ringraziare il personale sanitario offrendo indimenticabili momenti di adrenalina, avventura e relax messi a disposizione sulla propria piattaforma tramite voucher validi 12 mesi dalla data di emissione.





Manuel Siclari

"Questo progetto rappresenta il nostro “sonoro” grazie a coloro che in questi mesi hanno lavorato senza sosta e in condizioni estenuanti nel tentativo di salvarci la vita. Tanti gli operatori e le realtà che hanno aderito nonostante il nostro settore sia uno dei più colpiti dall’emergenza Covid-19. Riteniamo che questo sia un chiaro segnale dell’Italia che vuole ripartire, senza dimenticare quello che è successo e con la dovuta gratitudine per chi ha fatto molto per noi." dichiara Manuel Siclari, Co-CEO e CMO di Freedome.

Michele Mezzanzanica

“Con la nostra attività vogliamo sostenere, inoltre, i piccoli imprenditori, valorizzando il patrimonio naturale italiano e contribuendo alla promozione delle micro e piccole imprese che vi operano. L’Italia è il secondo Paese al mondo in termini di offerta nel mercato Tour & Activities, Freedome vuole contribuire alla crescita di questo settore strategico”, dichiara Michele Mezzanzanica, Co-CEO e CFO di Freedome.



FREEDOME

Startup innovativa e marketplace di esperienze outdoor fondata nel luglio 2019 da Michele Mezzanzanica e Manuel Siclari. L’obiettivo è ambizioso: aggregare e rendere facilmente fruibili le migliori attività per diventare il punto di riferimento nel settore delle esperienze outdoor. Dietro la nascita del progetto c’è il desiderio di arricchire la vita delle persone permettendo loro di vivere avventure memorabili. Freedome, a pochi mesi dalla sua nascita, ha già chiuso un Round di 340.000 Euro, ripartiti in equity e debito, a cui hanno partecipato investitori privati strategici. Ad oggi l’azienda è presente in 15 regioni Italiane e offre oltre 500 attività selezionate tra più di 200 operatori professionali.

Il mercato delle attività outdoor in Italia include 245 discipline e coinvolge ogni anno quasi 40 milioni di persone, tra italiani e stranieri, che praticano almeno una volta queste attività, generando un giro d’affari di oltre €1 mld. Questo settore, nonostante l’elevato potenziale di crescita, risulta però caratterizzato da molte inefficienze, dovute alla frammentazione dell’offerta e a un basso livello di digitalizzazione da parte degli operatori, che rendono complesso il processo di ricerca e prenotazione delle attività.

Freedome risolve queste inefficienze offrendo agli utenti un servizio "chiavi in mano": seleziona e aggrega le attività migliori offerte dagli operatori più professionali, ne facilita il confronto e accompagna gli utenti durante tutto il processo, dalla ricerca delle attività alla gestione di transazioni, cancellazioni e rimborsi garantendo la sicurezza delle operazioni.

Il team è attualmente composto da 5 persone, accanto ai Founder lavorano Simone Ferlisi, con il ruolo di CTO, Martina Lo Vullo, Head of partnership e Federica Lauda, Content Manager.