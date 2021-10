Elezioni Roma - Conte: voto Gualtieri, Michetti non mi dà affidabilità

Elezioni Comunali Roma: Conte, voto Gualtieri, Michetti non mi dà affidabilità

"Io da cittadino romano ho a cuore il bene della Capitale. Tra Gualtieri e Michetti, conosco Gualtieri, Michetti non mi da' alcuna affidabilita'. Andro' a votare per Gualtieri, non sto dicendo che il M5s deve andare a farlo, gli elettori non sono pacchi postali". Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del M5s ed ex premier, intervistato da Giovanni Floris nel corso della registrazione della puntata di DiMartedi' in onda stasera su La7.

Roma: Gualtieri, ringrazio Conte per sostegno

"Sono contento, abbiamo lavorato insieme per L'Italia, lo ringrazio". Cosi' il candidato sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri ha commentato a caldo, a margine di un'iniziativa a Testaccio, l'emdorsement del leader M5s Giuseppe Conte in suo favore.