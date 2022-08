Salute, l'esercizio fisico, un farmaco che tutti dovrebbero prescrivere

Salute, l'esercizio fisico un "quasi" farmaco difficile da prescrivere

L’esercizio fisico, se fosse un farmaco, molto probabilmente, sarebbe il più prescritto dai medici. I benefici sono infatti molteplici e riconosciuti. Riduce Riduce il rischio di mortalità per molte cause tra cui cardiopatia ischemica, malattie cerebrovascolari, cancro del colon e della mammella, ipertensione, diabete di tipo 2, obesità, sindrome metabolica, sarcopenia, osteoporosi, dipendenza funzionale e cadute nella terza età, deterioramento cognitivo, depressione ed ansia. Però, come tutti i farmaci deve essere prescritto in dosi adeguate e questo non è sempre facile per diversi motivi. NHS, il sistema sanitario britannico lancerà, a questo proposito, uno studio per verificare quanto la prescrizione di movimento da parte dei medici sia salutare per la popolazione. L’idea è che i medici di base si impegnino a prescrivere lo all'interno di un programma di attività che non preveda l'assunzione di farmaci. E questo per ridurre il carico sul sistema. Purtroppo però l’esercizio fisico non è un blister di farmaci o una pillola che basta prescrivere il paziente la manda giù. E’ qualcosa di molto più complesso da attuare e da far digerire ad un certo numero di popolazione. Certo sarebbe una panacea per molti disturbi ma non sembra essere così facile , così come per il tabacco.

Salute, tabacco e salute pubblica

Eliminarlo cancellerebbe in un colpo gran parte dei problemi di salute pubblica. Thierry Philip, presidente dell'Organizzazione degli istituti europei contro il cancro, ha più volte dichiarato che “se gli europei di età inferiore ai 20 anni smettessero di fumare domani la mortalità per cancro si dimezzerebbe in 50 anni".Nonostante che ogni medico consigli a tutti i suoi pazienti fumatori di smettere non è certo che seguano il consiglio. E lo stesso succede per lo sport. La prescrizione di attività fisica non è qualcosa che può essere scritta in una ricetta e confermata dal paziente il giorno dopo. Se si fa una ricetta, deve essere come qualsiasi medicinale: bisogna indicare la dose; il tipo di farmaco, poiché la forza è diversa da resistenza; indicazioni, controindicazioni ed effetti collaterali. Molti mdici non hanno né il tempo né la formazione adeguata per suggerire un modus corretto di muoversi.

Salute, medici preparati a prescrivere farmaci e non sport

Tutti i medici di base infatti sono preparati per prescrivere farmaci e non sport. Per farlo occorre cambiare paradigma e soprattutto conoscere l’offerta sportiva che esiste in quell’area. La prescrizione sociale implica conoscere le risorse della città, i centri civici, quelli sportivi, le società e i percorsi. Non basta prescrivere la piscina, bisogna sapere se nel paese esiste la disponibilità. Lo studio britannico, che partirà quest'anno, ha un budget di circa 15 milioni di euro. Questo studio è visto da altri paesi europei come un modello di riferimento che permetterà di imparare molte cose soprattutto su quanto riguarda i servizi sociali. Nel Regno Unito esistono già altre linee di ricerca simili, come quella in cui si studia se può migliorare la salute dei pazienti, in particolare la salute mentale, prescrivendo il contatto con la natura. Esistono già diverse indagini che mostrano molti benefici del contatto con ambienti verdi e dell'esposizione alla luce naturale. In Australia, l'anno scorso è stato lanciato un programma di prescrizione di attività fisica nel parco in coordinamento con i consigli locali, che comprende oltre 450 attività all'aperto nei fine settimana. Quello che sicuramente è inutile è prescrivere l'esercizio senza altre misure complementari che ne facilitino la realizzazione dello stesso..