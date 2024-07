Scontro frontale in Sardegna: il bilancio è di una donna morta e tre feriti

Una donna è morta dopo uno scontro frontale tra due auto avvenuto a Guspini, in Sardegna. Tre persone, invece, sono rimaste ferite.

Incidente mortale in Sardegna. Nella mattinata di oggi, venerdì 5 luglio, una donna di 73 anni è morta in seguito a uno scontro frontale tra due auto. Nel bilancio ci sono anche tre persone rimaste ferite. L'incidente è avvenuto a Guspini, in Sardegna, all'incrocio tra la statale 126 e la provinciale 64, vicino alla stazione di Sa' Zeppara. Secondo i primi accertamenti, le cause che hanno portato allo scontro frontale non sono ancora note.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e l'elisoccorso. Per la 73enne non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di salvataggio. Le altre tre persone coinvolte, invece, sono state trasportate in codice rosso in diversi ospedali. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i carabinieri. Questi stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il traffico della zona ha subito dei rallentamenti.