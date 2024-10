SEA Milan Airports presenta VEGA: la start up per la mobilità aerea avanzata

SEA, nasce VEGA: 2i Aeroporti e Skyports per lo sviluppo dell’advanced air mobility

Si è tenuto ieri il primo Consiglio di Amministrazione di VEGA – Vertical Gateway, una nuova società che si propone di rivoluzionare la mobilità aerea in Italia, con un focus iniziale su Milano e la Lombardia. VEGA si concentrerà sull'Advanced Air Mobility (AAM), un settore emergente che punta a trasformare il trasporto urbano ed extraurbano grazie all'uso di aeromobili elettrici e ibridi a decollo e atterraggio verticale, noti come eVTOL.

La compagine azionaria di VEGA comprende importanti player del settore: SEA Milan Airports, gestore degli aeroporti di Milano; Skyports, leader mondiale nello sviluppo di infrastrutture per vertiporti; e 2i Aeroporti, piattaforma aeroportuale controllata da F2i - Fondi Italiani per le Infrastrutture e Ardian Infrastructure. Il Consiglio di Amministrazione è composto da Paolomaria Cappello, Chiara Dorigotti, Alessandro Fidato, Damian Kysely e Laura Pascotto. Alessandro Fidato è stato nominato Presidente, mentre Paolomaria Cappello assumerà il ruolo di Amministratore Delegato.

VEGA avrà il compito di sviluppare un'infrastruttura innovativa e sostenibile, progettata per favorire la crescita della Mobilità Aerea Avanzata in Italia. L'obiettivo principale sarà la progettazione, costruzione e gestione dei vertiporti, aree dedicate al decollo e atterraggio degli eVTOL. Il primo progetto prevede il collegamento tra gli aeroporti milanesi e la città di Milano, con l'intenzione di estendere il servizio ad altre aree della Lombardia e, successivamente, in altre regioni italiane.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sostenibile e innovativa, che promette di ridurre l'impatto ambientale e migliorare l'efficienza degli spostamenti urbani ed extraurbani. VEGA punta a posizionarsi come leader del settore AAM in Italia, aprendo la strada a un futuro in cui il trasporto aereo sarà parte integrante della vita quotidiana.