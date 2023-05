Consip: al via la gara per l'accordo quadro "Soluzioni abitative in emergenza"

Consip: al via la gara per il nuovo accordo quadro “Soluzioni abitative in emergenza” per conto del Dipartimento della Protezione civile

L’iniziativa nasce dall’esigenza del Dipartimento della Protezione civile di poter disporre nel minor tempo possibile, in caso di eventi calamitosi, di strutture prefabbricate provvisorie con destinazione d’uso residenziale per l’alloggio delle popolazioni colpite, da impiegare transitoriamente nella fase dell’emergenza durante la ricostruzione (c.d. “Procurement di emergenza”). Con questo strumento, le strutture deputate alla gestione delle emergenze si dotano “in tempi di pace” – attraverso procedure d’acquisto ordinarie e non dettate dall’urgenza del momento – di contratti quadro pronti all’uso al momento del verificarsi di un evento calamitoso. In tal modo, gli operatori economici già individuati possono essere immediatamente attivati, con notevole risparmio di tempo e semplificazione delle procedure.

Rispetto alle precedenti edizioni, il nuovo Accordo quadro, con più aggiudicatari, prevede la realizzazione “chiavi in mano” di interi insediamenti di S.A.E., completi di arredi, includendo la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria delle aree per l’insediamento e delle strutture di fondazione delle soluzioni abitative, la realizzazione, il trasporto e il montaggio delle S.A.E., di differenti tipologie dimensionali in base alla composizione dei nuclei familiari da alloggiare.

La gara – del valore complessivo base d’asta di quasi 1,7 mld/€ – è suddivisa in 4 lotti geografici.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per il 26 maggio alle ore 16,00.