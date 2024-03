SOS Acne e trattamenti estetici

Gli ultimi dati provenienti dall'American Academy of Dermatology hanno svelato una realtà sorprendente: più di 50 milioni di persone negli Stati Uniti sono affette da acne. Secondo le previsioni di Fortune Business Insights, entro il 2030, il mercato dei prodotti specifici per l'acne raggiungerà la cifra impressionante di 7,2 miliardi di dollari. Questi numeri non solo evidenziano l'ampia diffusione dell'acne nella società contemporanea, ma rivelano anche la crescente consapevolezza e la domanda di soluzioni efficaci per gestire questa problematica cutanea.

Sebbene l'acne sia comunemente associata all'adolescenza, un numero sempre maggiore di adulti si trova ad affrontare questa sfida. Uno studio condotto da Spate ha rivelato un aumento del 65% all'anno nelle ricerche online riguardanti "acne e menopausa", sottolineando l'importanza di affrontare questo problema anche in età adulte. La Roche Posay ha stimato che il 35% delle donne tra i 30 ei 39 anni soffra di acne, con una percentuale che sale al 51% tra i 20 e i 29 anni.

Le donne in particolare sono colpite non solo dalle variazioni ormonali come gravidanza, menopausa e utilizzo di contraccettivi, ma anche dall'abitudine a utilizzare una vasta gamma di cosmetici, che talvolta possono aggravare la condizione anziché migliorarla.

L'acne è un'infiammazione causata dall'eccessiva produzione di sebo che ostruisce i follicoli piliferi, favorendo la proliferazione batterica e causando infiammazione e infezione. Le cause dell'acne possono variare, dall'individuo all'individuo, influenzate da fattori come cambiamenti ormonali, stress, farmaci, inquinamento e esposizione al sole. L'uso improprio dei cosmetici può contribuire all'insorgenza dell'acne anche nelle donne oltre i 25 anni. In alcuni casi, l'acne può essere causata dall'eccessiva presenza del batterio Propionibacterium acnes sulla pelle.

"Per gestire l'acne in modo efficace, consiglio trattamenti personalizzati e meno invasivi che tengano conto delle esigenze specifiche di ciascun individuo"-dice Martina Fichera, esperta di estetica.

"E' vasta la gamma di servizi estetici con un focus particolare sulla cura dell'acne e sulla riparazione dei danni cutanei causati da questa condizione. La mia consulenza mira a comprendere le necessità dei pazienti e a fornire trattamenti adeguati, mantenendo un costante supporto prima e dopo il trattamento. La mia filosofia si basa sull'attenzione alle esigenze individuali e sull'uso di tecnologie all'avanguardia unite a trattamenti manuali, garantendo un approccio personalizzato e professionale per ottenere i migliori risultati estetici".