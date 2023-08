Addio di Buffon al calcio, Mbappè: "Un onore giocare con te"

Buffon annuncia l'addio al calcio giocato: "Finisce qua, mi hai dato tutto"

Gianluigi Buffon annuncia il suo addio al calcio giocato. Lo fa in un post sul proprio profilo Instagram, in cui a corredo di un video con tutte le sue imprese in 28 anni di carriera, scrive "Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme".

Il portiere ha concluso il suo contratto con il Parma, che sarebbe scaduto nel 2024. Nel suo futuro, c'è una carriera da dirigente e tra le ipotesi più accreditate anche quella da capo delegazione della nazionale azzurra guidata da Roberto Mancini.

Il fuoriclasse francese Mbappè: "Un onore giocare con te"

"Un grande onore per me aver avuto la possibilità di conoscerti e incrociare la tua leggendaria carriera. Un uomo d'oro con preziosi consigli che terrò con me per tutta la vita. Buon viaggio e soprattutto grazie". Con queste parole su Twitter anche Kylian Mbappé saluta Gigi Buffon nel giorno del suo ritiro al calcio all'età di 45 anni, i due campioni sono stati compagni di squadra nel Paris Saint-Germain.

Il ministro Tajani: "Buffon miglior portiere della storia"

"Grazie per questi 28 anni in cui hai dimostrato di essere il miglior portiere della storia. Grazie per le tante vittorie e per averci portati sul tetto del mondo. Sei una leggenda dello sport. Buona vita, Gigi Buffon!''. Così il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter commentando l'annuncio del ritiro del portiere.

L'ANNUNCIO DELL'ADDIO SU INSTAGRAM