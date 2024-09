Allegri, il Milan può attendere: vacanze a Capri con la fidanzata manager (FOTO)

Allegri-Milan, i tifosi sognano Max al posto di Fonseca

Massimiliano Allegri è l'allenatore nei sogni di tantissimi tifosi del Milan che scrivono sui social in queste ore: l'uomo designato da una buona parte del tifo rossonero per riportare il Diavolo, ammaccato dalle prime tre durissime giornate di campionato, in rotta scudetto.

Un sogno, si diceva. Nulla di più per il momento. Il club di via Aldo Rossi infatti non ha avuto esitazioni al termine del trittico Torino-Parma-Lazio (due punti in classifica e meno 5 da Inter-Juventus) nel confermare totale fiducia a Paulo Fonseca.

Avanti senza 'se' e senza 'ma' con l'ex allenatore di Lille e Roma. Ovviamente, dopo la sosta per le nazionali, il tecnico portoghese e il suo Milan saranno chiamato però a una reazione forte sul campo: Venezia e Liverpool a San Siro, Inter nel derby (casalingo per i nerazzurri) sono esami da superare a pieni voti per non perdere ulteriore contatto dalla vetta in campionato, iniziare bene l'avventura in Champions League e chiudere ogni possibile voce legata al ritorno di Max Allegri (o magari Stefano Pioli, ancora sotto contratto) a Milanello.

Intanto il tecnico di Livorno - accostato nelle scorse ore anche al Benfica (che sarà avversario proprio della Juventus in Champions League) - si gode un po' di relax a Capri. Lo rivela Chi. Il magazine Mondadori pubblica una foto esclusiva dell'ex allenatore bianconero "con la manager a cui è legato da un paio d'anni. Dopo averli sorpresi per la prima volta mano nella mano a Lugano, 'Chi', ora fotografa baci, abbracci e tanta allegri", nel prossimo numero in edicola.

Massimiliano Allegri e la fidanzata manager a Capri