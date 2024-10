Allegri pronto in caso di esonero: ciao Italia, la panchina calda per Max

Allegri pronto in caso di esonero: Manchester United panchina calda per Max

“Non sono in ansia. Siamo tutti dalla stessa parte. Questa estate abbiamo creato una grande compattezza con la proprietà e la dirigenza. Stiamo tutti quanti tenendo fede a quel patto”, ha detto Erik ten Hag allontanando le voci su un possibile esoenro. Ma la panchina del Manchester United scotta. Se, Joshua Zirzkee sta faticando oltre le previsioni in campo (e le voci di mercato lo riportano in serie A), l'allenatore olandese - ingaggio da 10 milioni netti a stagione - rischia di dire addio nel caso in cui i Red Devils non dovessero cambiare marcia nelle prossime partite.

La squadra è solamente 13° in classifica con 7 punti in 6 partite (2 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte) ed è reduce da un cocente 0-3 in casa contro il Tottenham. Anche in Europa League le cose potevano iniziare meglio: 1-1 all'Old Trafford contro il Twente.

Un trend deludente, dopo che in estate il club aveva investito circa 200 milioni di euro. E in questo contesto, tornano a scaldarsi le voci su Massimiliano Allegri: l'ex allenatore della Juventus sarebbe in pole position nel caso saltasse Erik ten Hag, con l'ok di sir Alex Ferguson che vedrebbe bene il suo arrivo sulla panchina del Manchester United: Max gestore di grandi campioni 'alla Ancelotti' per risollevare i Diavoli Rossi in crisi.

In lizza per l'eventuale guida dei Red Devils anche l'ex ct dell'Inghilterra Gareth Southgate (reduce dalla finale di Euro 2024 persa per 2-1 contro la Spagna) e Thomas Tuchel, ex Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Chelsea.