Angela Nasti, la sorella di Chiara fidanzata con un calciatore. Gossip

Angela Nasti fidanzata con Riccardo Sottil? Il gossip sulla sorella di Chiara e il calciatore della Fiorentina

Angela Nasti si è fidanzata? E il suo nuovo amore è un calciatore. La sorella di Chiara Nasti (amore a gonfie con la stella della Lazio Mattia Zaccagni, dalla loro relazione un anno fa nacque il piccolo Thiago) sembra che abbia una relazione con il 24enne attaccante della Fiorentina, Riccardo Sottil.

Angela Nasti e Riccardo Sottil, gli indizi social sul gossip

Da qualche settimana si rincorrevano i gossip e alcuni indizi social non sono passati inosservati ai fans dell'ex tronista di Uomini e Donne: nei giorni scorsi sui social ha condiviso una foto che ha alimentato la curiosità. Nello scatto si vedono le mani di Angela Nasti intrecciarsi con quelle del suo compagno in macchina, però non si vede il volto. Poi la sorella di Chiara ha regalato un indizio in più: un'immagine in cui la si vede baciare il suo compagno su un ponte (foto condita da cuoricino e un lucchetto). E qui i follower più attenti hanno riconosciuto il campione della Fiorentina, Riccardo Sottil.

In passato Angela Nasti ha avuto una storia con un altro calciatore: il difensore del Bologna Kevin Bonifazi. La scorsa primavera invece le cronache del gossip avevano parlato di presunto flirt tra la sorella di Chiara e il portiere del Napoli (in prestito dall'Atalanta) Pierluigi Gollini.