Diletta Leotta, la camicetta quasi esplode. E quel top nero post work out...

Diletta Leotta, la camicetta quasi... esplode

Diletta Leotta è in forma fisica smagliante. A due mesi dal parto della piccola Aria, la soubrette sportiva più amata d'Italia è tornata al suo lavoro full time (così come Loris Karius che quest'anno è stato confermato nella rosa del Newcastle: Magpies nel girone del Milan in Champions League con 0-0 'sudatissimo' a San Siro). E anche sui social non manca di far sognare i suoi milioni e milioni di fans (sono quasi 9 ormai).

"Lately" ("Ultimamente") scrive a corredo di una foto mozzafiato in cui la sua camicetta sembra esplodere. E i follower rispondono mandandole cuori a volontà. "Più resistente di una camicia di forza quel bottone", si legge tra i commenti più divertenti.

Diletta Leotta, total pink o black? Da Juventus-Torino al post Work Out

Ma Diletta Leotta vince anche con le foto post Work out e o in version total pink nel collegamento su Dazn per la stracittadina all'ombra della Mole Antonelliana tra Juventus e Torino dell'ultimo weekend (vinta dai bianconeri). Gli scatti in versione "Derby College!" sono un gol paragonabile a quelli segnati da Gatti e Milik sul campo delll'Allianz Stadium.

