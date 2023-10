Antonio Conte-Napoli e la sorte di Garcia: i colpi di scena delle ultime ore

Rudi Garcia esonero o non esonero? Le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

La sorte di Rudi Garcia resta in bilico. Le parole delle scorse ore pronunciate da Aurelio De Laurentiis rendono ancora più incerto il destino dell'allenatore francese sbarcato a Napoli in estate dopo l'addio di Luciano Spalletti. "Con Garcia sto vivendo un momento no, prenderò le decisioni opportune quando sarà il momento di prenderle. Ogni decisione affrettata è sbagliata".

Di certo c'è che la splendida squadra costruita da Adl la scorsa stagione, che riuscì a conquistare uno scudetto dominando il campionato (90 punti con 77 gol fatti e solo 28 subiti, Lazio seconda a -16) ha iniziato la serie A balbettando e ha incassato un paio di sconfitte brucianti in casa (prima contro la Lazio dell'ex Sarri e lo scorso weekend piegata dalla Fiorentina di Italiano). Intanto il Milan capolista prova la fuga su Osimhen e compagni volando a +7 (addirittura oggi il Napoli sarebbe fuori dalla zona Champions con viola e Juventus a +3).

Napoli, Rudi Garci a rischio esonero e le voci su Antonio Conte

E le voci su Antonio Conte che crescono come il partito che vota Antonio in seno al club parteonopeo (con Igor Tudor, l'ex Psg Galtier, Walter Mazzarri e Marcelo Gallardo ipotesi di riserva). Con i tifosi del Napoli che sognano di averlo alla guida della squadra campione d'Italia. "Per adesso mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa, ho deciso di fermarmi con il Tottenham - ha detto l'allenatore salentino ai microfoni di Sky Sport -. Di base c'è la volontà di riposare e godermi la famiglia, poi sappiamo benissimo che possono succedere tantissime cose. Napoli? Bisogna sempre avere grande rispetto ed educazione, assolutamente".

Antonio Conte al Napoli si fa o no? Rudi Garcia avrà le famose 3 partite d'appello dopo la sosta (Verona, Union Berlino e Milan)? Queste le domande che ancora non hanno trovato una risposta. Tantopiù che per portare l'ex mister di Juventus e nazionale sulla panchina del Napoli verosimilmente servirà un contratto pluriennale da 7-8 milioni netti a stagione. In questo senso potrebbero influire le agevolazioni del Decreto Crescita: solo che, come sottolinea Sport Mediaset, "i due anni di residenza all'estero (necessari per usufruire del decreto anche per l'ex ct azzurro) per Conte scatterebbero a inizio novembre, quindi un eventuale cambio in panchina sarebbe molto più conveniente tra un mesetto o giù di lì: i tempi coincidono, bene o male, con le tre partite date a Garcia per confermare la bontà del proprio lavoro"