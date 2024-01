"Arabi puntano il Milan, nel mirino la maggioranza del club di Cardinale"

Cessione Milan, Repubblica: “Arabi a Milano. Si punta a quote di maggioranza”

"Arabia in Italia per il Milan, parte il pressing su Cardinale", scrive Repubblica secondo cui già da qualche mese andrebbero avanti discorsi con soggetti mediorientali da parte di Gerry Cardinale e Giorgio Furlani che un paio di mesi fa sono stati in Arabia. Dal club si è sempre detto che si tratta di strategie finanziarie e commerciali per allargare gli orizzonti del club rossonero. Però, come riporta Repubblica gli interlocutori arabi sono stati avvistati a Milano.

Si tratterebbe di rappresentati del fondo governativo saudita Pif che vorrebbero rilevare quote di minoranza del Milan: prenderebbero possesso di una parte vicina al 50% che sarebbe pari al debito che RedBird ha stabilito con Elliott nel momento del passaggio di proprietà nel 2022 (550 milioni). Secondo quanto riporta Repubblica, però Pif penserebbe entro l'estate di entrare in possesso delle quote di maggioranza.

Va ricordato che il Milan ha sempre sostenuto che non c'è l'intenzione di vendere il club.