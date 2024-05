Atalanta, 500mln di plusvalenze e società solida. Così la Dea domina in Europa

Atalanta, il successo della squadra di Gasperini nasce da lontano. Un modello vincente

L'Atalanta è salita sul tetto d'Europa. La vittoria a Dublino dell'Europa League della Dea ha fatto stropicciare gli occhi a tutti gli appassionati di calcio. La squadra di Gasperini è riuscita nell'impresa di battere i campioni di Germania del Bayer Leverkusen che non perdevano da 51 partite consecutive. Ma dietro a quella magica tripletta di Lookman e alle mosse tattiche di mister Gasperini c'è soprattutto una struttura societaria che funziona. Un centro sportivo di qualità capace di produrre in poco più di un decennio - riporta Il Sole 24 Ore - oltre mezzo miliardo di plusvalenze attraverso la valorizzazione del parco calciatori, uno stadio di proprietà e una dirigenza che pratica da anni il concetto di sviluppo sostenibile, coniugando sagacia tecnico-sportiva con visioni imprenditoriali. C’è anche questo dietro il successo dell’Atalanta.

La Dea - prosegue Il Sole - rappresenta da anni un modello vincente per il calcio italiano e ha compiuto un percorso di crescita che il successo in Europa League ha soltanto suggellato (con la vittoria a Dublino, il club orobico si è anche assicurato un assegno dalla Uefa intorno ai 30 milioni). Un percorso compiuto sotto la guida della famiglia Percassi a cui non a caso l’azionista di riferimento americano subentrato nel 2022 si è affidato a occhi chiusi. Dal punto di vista delle strutture, inoltre, c’è stata la fondamentale operazione di acquisto dal Comune (nel 2017) e di integrale restyling dello stadio. La ristrutturazione del nuovo Gewiss Stadium - 25mila posti interamente coperti - è durata più di cinque anni e sarà ultimata entro fine estate, in tempo per il debutto nella SuperChampions, per un investimento complessivo di oltre 100 milioni.