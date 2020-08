Atalanta beffa: veleno Domenech vs Gasperini. Champions, tesoretto per la Dea

DOMENECH, 'GRAZIE A GASPERINI PER I CAMBI. ITALIANI I MIGLIORI TATTICI? UNA LEGGENDA'

"Bravo al Psg per questa bella emozione e grazie a Gasperini per i suoi cambi a fine partita. La leggenda che i tecnici italiani sono grandi dal punto di vista tattico stavolta resta una leggenda. Tuchel ha fatto meglio". E' la frecciata dell'ex ct della Francia, Raymond DOMENECH, su twitter dopo la vittoria in rimonta per 2-1 del Paris Saint Germain contro l'Atalanta nei quarti di Champions League grazie a due gol arrivati nei minuti di recupero.

ATALANTA, QUASI 60 MILIONI DALLA CHAMPIONS LEAGUE

L'Atalanta di Gasperini esce dai quarti di Champions League a testa alta dopo l'1-2 subito nei minuti di recupero contro il Psg. La Dea, pur sconfitta in modo rocambolesco, esce arricchita da questa stagione. Non solo nell'orgoglio e nella stima che tutto il calcio mondiale nutre sempre più nei suoi confronti, ma anche a livello economico.

La società guidata da Percassi infatti chiude la stagione europea incassando quasi 60 milioni: sono per la precisione 57,7 tra market pool, ranking storico e bonus per le varie qualificazioni. Un bel tesoretto su cui costruire i prossimi passi di un ciclo che sta diventando anno dopo anno sempre più esaltante, sotto la guida di mago Gasp.

CHAMPIONS, STAMPA ESTERA ESALTA LA 'FOLLE' RIMONTA DEL PSG CONTRO L'ATALANTA

La stampa internazionale rende omaggio all'impresa del Paris Saint Germain che nella notte di Lisbona piega in rimonta l'ATALANTA di Gian Piero Gasperini superando i bergamaschi 2-1 nei quarti di finale di Champions League grazie a due gol nei minuti di recupero. Dalla Francia 'l'Equipe' titola "Folli" e nella disamina della partita sottolinea come l'ingresso in campo di Mbappé abbia dato "la svolta all'incontro". "Rimonta" titola 'Le Parisien' ricordando come sia stata superata la "maledizione" dei quarti di finale. Dalla Spagna, 'As' parla della notte di Lisbona celebrando la "Rimonta in 3 minuti" del Psg. Per 'Marca' quella di Neymar e compagni è stata una "rimonta in agonia" mentre 'Mundo Deportivo' titola sull'ex Barca: "Neymar sopravvive". I tabloid britannici celebrano l'impresa del Paris Saint Germain. Secondo ''Independent' il "Psg si regala una straordinaria rimonta nei minuti di recupero e sconfigge l'Atalanta".

Per il 'Guardian' "la doppietta nel recupero del Psg pone fine al sogno Champions League dell'Atalanta". Infine dalla Germania la 'Bild' che esalta l'allenatore tedesco dei transalpini: "Follia Tuchel. Il Psg gira la partita nei minuti di recupero, i cambi del tecnico portano alla vittoria". esalta l'impresa sfiorata.

ATALANTA, ANTONIO PERCASSI "DORMITO POCO MA SONO ORGOGLIOSO"

"Onestamente ho dormito pochissimo, pero siamo felici di come sono andate le cose. Questo traguardo era inimmaginabile a inizio stagione e contro il Psg abbiamo fatto una grande partita. Peccato perche' la stavamo vincendo al 90', siamo stati penalizzati dai loro fuoriclasse e da qualche infortunio, ma dobbiamo essere orgogliosi per il risultato e per la prestazione fatta". Queste le parole del presidente dell'Atalanta Antonio Percassi il giorno dopo la sconfitta subita nei minuti finali contro il Paris Saint-Germain nei quarti di finale di Champions League. "Cosa ho detto ai ragazzi? Che sono stati fantastici, strepitosi, dei grandi professionisti - ha spiegato il numero uno del club nerazzurro ai media della societa' - Parlo dei giocatori ma anche dello staff tecnico e di tutti coloro che stanno lavorando con noi. Per l'Atalanta e' fondamentale avere una famiglia costituita da gente in gamba e con tanta passione. Ho visto i giornali, parlano tutti benissimo della nostra squadra: abbiamo rappresentato un popolo che ha sofferto tanto e penso che abbiamo fatto del bene, peccato esserci bloccati all'ultimo miglio".

(foto Lapresse)



Il presidente Percassi ha poi guardato al futuro: "Ci sono parecchie cose da fare, abbiamo cantieri aperti e altri ne apriremo. Da qui ai prossimi tre anni abbiamo in programma il completamento dello stadio e anche del centro sportivo di Zingonia. La macchina e' in movimento". Infine una speranza: "Se riusciremo a giocare la prossima Champions al Gewiss Stadium? Stiamo facendo il possibile e penso che probabilmente ce la faremo", ha concluso il numero uno dell'Atalanta.