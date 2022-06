Basket: chi è Gianmarco Pozzecco, nuovo c.t. della nazionale

Gianmarco Pozzecco è il nuovo ct degli azzurri di basket

La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato la scelta di Gianmarco Pozzecco come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana senior maschile. Il suo esordio sulla panchina azzurra è previsto il 25 giugno a Trieste in occasione della partita amichevole contro la Slovenia. Il primo impegno ufficiale per il 49enne tecnico originario di Gorizia, che succede a Meo Sacchetti, sarà la partita del 4 luglio ad Almere contro l’Olanda in occasione dell’ultimo match della prima fase di qualificazione alla Coppa del mondo del 2023. Il 12 e 16 agosto rispettivamente a Bologna e Montpellier sono in programma due amichevoli contro la Francia, dal 19 al 20 agosto l’Italia parteciperà al torneo di Amburgo. Dall’1 al 18 settembre ci sarà l’EuroBasket 2022, con il girone preliminare al Forum di Milano.

Chi è Gianmarco Pozzecco

Nato a Gorizia il 15 settembre 1972, ha debuttato nel basket professionistico nel 1991 con la maglia della Pallacanestro Udine in serie B1. Nel 1993 è arrivato in in serie A con Livorno, poi con Varese ha vinto il Campionato italiano e la Supercoppa nel 1999, oltre a partecipare all’ultimo McDonald’s Championship a Parigi. Da giocatore della nazionale ha conquistato l’argento alle Olimpiadi di Atene 2004, ha indossato 84 volte la maglia azzurra dal 1994 al 2005. La sua carriera si è chiusa nel 2008, poi il “Poz” ha iniziato a collaborare con la Gazzetta dello Sport e Sky, giocando nel contempo con la Servolana Trieste, nella serie C regionale (ex C2), per pura passione.

Le nozze annullate con Maurizia Cacciatori

Il suo lungo fidanzamento con la famosa pallavolista Maurizia Cacciatori si è chiuso bruscamente nell’estate del 2004, quando i due hanno annullato il matrimonio a pochi giorni dalla data prevista. Nel giugno 2021, ha sposato Tanya, spagnola di Valencia, con un matrimonio tenuto segreto fino a cose fatte. Dopo aver allenato Capo d’Orlando, Varese, Cedevita Zagabria, Fortitudo, Dinamo Sassari e la nazionale sperimentale, dal giugno 2021 era assistente di Ettore Messina all’Olimpia Milano. Da oggi, è il 22esimo commissario tecnico nella storia della Nazionale senior maschile.



Leggi anche: