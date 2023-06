Benzema addio al Real Madrid. L'erede? "Un bomber della serie A". Retroscena

Benzema addio al Real Madrid: Arabia Saudita, proposta indecente

Clamoroso dalla Spagna: Karim Benzema sembra a un passo dall'addio al Real Madrid. L'attaccante francese, Pallone d'Oro in carica, potrebbe raggiungere il suo ex compagno di squadra, Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Club di destinazione? L'Al Ittihad - campione della Saudi Pro League e allenato da Nuno Espirito Santo, ex tecnico del Valencia - che ha vinto il titolo proprio ai danni dell'Al-Nassr in cui gioca CR7. L'offerta è la classifica proposta indecente, che, a 35 anni sembra difficile da rifiutare: due anni di contratto a 100 milioni a stagione. Come dire di no? E in caso di fumata bianca, Benzema lascerebbe il Real Madrid dopo 647 partite, con 353 gol e 165 assist. Trofei? In carriera sono 32, con i blancos spiccano 5 Champions, 5 Coppe del mondo per club, 4 volte campione della Liga e 4 Supercoppe europee.

Real Madrid, Haaland-Mbappè: sogni impossibili

Se Karim Benzema dovesse lasciare il Real Madrid si aprirebbe però una falla imprevista tra i blancos visto che, sino a qualche settimana fa, sembrava prevalere l'idea di un suo ultimo anno con il club merengue. Chi al posto dell'attaccante francese? Inutile dire che il primo nome della lista di Florentino Perez sarebbe Erling Haaland, ma strapparlo quest'anno al Manchester City sarebbe impresa titanica persino per il numero uno del Real.

Haaland (foto Lapresse)



Caratteristiche diverse, ma da sempre il sogno del proprietario merengue è di portare a Madrid, Kylian Mbappè (più seconda punta che erede di Benzemza comunque). Però, l'appuntamento col destino potrebbe essere nel 2024. "L'anno prossimo giocherò per il Paris Saint-Germain, ho ancora un contratto e lo manterrò", ha detto l'attaccante francese.

Real Madrid, Kane il preferito come erede di Benzema

Al Real Madrid piace molto Harry Kane. Il 29enne centravanti inglese ha detto no al Bayern Monaco e il suo futuro è tutta da scrivere. Il Tottenham, fuori dalle Coppe il prossimo anno, lo valuta 115 milioni. Il Real Madrid può andare all'assalto, il Manchester United ci pensa seriamente. Il piano B (o C) di Kane è un ultimo anno a Londra e poi nel 2024 sarà libero a parametro zero.

