Berardi-Juventus, la richiesta del Sassuolo. E l'addio di Kostic...

Berardi-Juventus, Sassuolo chiede 30 milioni di euro

Domenico Berardi dal Sassuolo alla Juventus (che intanto vede Lukaku lontano-lontano)? Ballano ancora 10 milioni e non sono pochi. "La Juventus è su Berardi a condizione che però oggi il Sassuolo non ritiene sufficienti. Non ci sono stati passi avanti, il Sassuolo non vuole contropartite tecniche soprattutto ad una cifra importante come vorrebbe la Juventus e soprattutto la valutazione che il Sassuolo dà oggi a Berardi è ritenuta troppo alta dalla Juventus che oggi lo valuta 20 mln con un prestito con obbligo di riscatto, il Sassuolo lo valuta molto di più, almeno 30 mln", le parole di Gianluca Di Marzio a Sky Sport (Calciomercato l'Originale). Berardi "era il primo obiettivo di Sarri ma non c'è mai stata l'opportunità di aprire una trattativa perché 30 mln sono stati giudicati dalla Lazio esagerati. L'Atalanta ci ha provato seriamente ma il giocatore preferisce un top club".

Berardi-Juventus, variabile Iling Jr nella trattativa di calciomercato col Sassuolo

Secondo Sportmediaset, l'inserimento della contropartita tecnica potrebbe aiutare la trattiva verso la fumata... bianconera E in questo senso trovano conferme le voci che il Sassuolo potrebbe discutere per Iling Jr più che Soulè nell'affare Berardi con la Juventus. "Dopo aver trovato l'accordo con Domenico Berardi per un contratto quadriennale, la Juventus deve convincere il Sassuolo per chiudere l'operazione che regalerebbe ad Allegri il 29enne esterno d'attacco. I bianconeri valutano Berardi circa 20 milioni di euro, mentre i neroverdi vorrebbero incassare 10 milioni di euro in più (25 più 5 di bonus). Nella giornata di oggi è previsto un summit per cercare di trovare un accordo: l'inserimento di una contropartita tecnica (sì a Iling Jr e no a Soulé) potrebbe facilitare la fumata bianca".

Kostic via dalla Juventus? Servono 25 milioni

La Juventus potrebbe sacrificare Filip Kostic, esterno classe 1992 della nazionale serba, sul mercato: secondo "Calciomercato.it", il giocatore non sarebbe più fondamentale per mister Allegri, intenzionato a dare maggior spazio a sinistra a Cambiaso ed Iling (che però come abbiamo visto potrebbe rientrare nella trattiva col Sassuolo per Berardi). La Juve si aspetta offerte per il giocatore, e, qualora dovesse arrivarne una da circa 25 milioni di euro, potrebbe venderlo. Su Kostic c'è l'interesse di alcuni club inglesi, in primis il Nottingham Forest.