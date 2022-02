Berrettini, ancora problemi agli addominali: c'è il ritiro contro Tommy Paul

Tennis, ancora problemi agli addominali per Matteo Berrettini: il campione romano si ritira contro Tommy Paul

Berrettini si ritira contro Paul per problemi agli addominali. Ancora guai all'addome per Matteo Berrettini, costretto al ritiro nel match d’esordio all’Abierto Mexicano Telcel, ATP 500 dotato in corso sul cemento di Acapulco, in Messico.

Nella notte italiana, il 25enne romano, n.6 del ranking e quinta testa di serie, si è ritirato contro l’americano Tommy Paul, n.39 ATP, sul punteggio di 4-6, 5-1 in favore del 24enne di Voorhees, dopo un’ora e nove minuti di partita. Per Berrettini guaio muscolare alla zona addominale come lo scorso anno agli Australian Open e alle ultime ATP Finals.

Atp 500, Matteo Berrettini si ritira contro l'americano Tommy Paul

Contro un avversario inedito, mai affrontato prima in carriera, Berrettini è partito bene, centrando il break già nel primo gioco con un diritto incrociato. I problemi sono iniziati a metà del secondo set: nel quarto game il campione romano, alla quarta palla-break (le prime due le ha annullate grazie al servizio, la terza l’ha sprecata Paul), ha commesso un errore di diritto cedendo la battuta per la prima volta, e nel sesto gioco dopo aver provato a risalire da 0-40 ha concesso un altro break allo statunitense. A questo punto, sul 5-1 per Paul, l’azzurro, che aveva chiesto anche l’intervento del fisioterapista, ha deciso di ritirarsi.

