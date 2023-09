Braga-Napoli dove vederla: Sky, Canale 5 o Amazon Prime Video? Tv, streaming

Napoli all'esordio in Champions sul campo del Braga (foto Lapresse)

Braga-Napoli dove vederla in tv e streaming

Il Napoli si tuffa nel clima Champions, cercando di dimenticare gli ultimi due match di campionato pieni di alti e bassi (sconfitta in casa con la Lazio e pareggio contro il Genoa): trasferta in Portogallo sul campo del Braga in un girone che vedrà la squadra di Rudi Garcia affrontare il Real Madrid di Carlo Ancelotti e l'Union Berlino di Leonardo Bonucci e Robin Gosens.

Il Braga ha iniziato la stagione tra luci e ombre (2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte nelle prime 5 giornate di campionato) oltre alla missione compiuta di superare i playoff di Champions eliminando ai preliminari i serbi del Backa Topola e i greci del Panathinaikos. Braga-Napoli dove vederla: Sky, Canale 5 o Amazon Prime Vide? Guida veloce per seguire la sfida di Champions League in tv e streaming.

Braga-Napoli tv su Sky

Braga-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky mercoledì 20 settembre a partire dalle 21, sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252)

Braga-Napoli streaming su Sky e Mediaset

La sfida di Champions League del Napoli di Rudi Garcia sul campo del Braga andrà in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity

Braga-Napoli telecronisti

Chi curerà la telecronaca di Braga-Napoli? Su Sky la voce del match di Champions League sarà di Massimo Marianella, con il commento Luca Marchegiani (bordocampo Massimo Ugolini), mentre per quanto concerne Mediaset la sfida sarà a cura di Riccardo Trevisani e al suo fianco Simone Tiribocchi.

Braga-Napoli probabili formazioni

Politano dovrebbe essere schierato nel tridente con Osimhen, Kvaratskhelia. Rrahmani torna al centro della difesa del Napoli.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Olivera, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz. All. Artur Jorge.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

