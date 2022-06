Calcio nella bufera: Juve denunciata e sentenza sulla Superlega in arrivo

L'11 e 12 luglio la Corte di Giustizia Ue può cambiare il futuro del calcio

Nuovi problemi per la Juventus, denunciata dalla Liga spagnola per presunte irregolarità finanziarie. L'organismo che rappresenta i club spagnoli, rivela As, punta il dito sui bianconeri per l'inchiesta penale sulle plusvalenze aperta da diversi mesi dalla procura di Torino, sostenendo che questre pratiche mettano a rischio l'integrità dell'ecosistema calcistico europeo e, ovviamente, la competitività dei club spagnoli.

Javier Tebas, presidente della Liga, si era già mosso contro il Psg per il rinnovo di Mbappè e contro il Manchester City per l'acquisto di Haaland, giudicandole mosse contrarie alle norme del fair play finanziario Uefa. Una vera e propria bomba sul governo del calcio europeo, sconquassato nel corso dell'ultimo anno dalla disputa legale con la Superlega. E ora c'è una data certa per la sfida in tribunale: l'11 e il 12 luglio la Corte di Giustizia dell'Unione europea sarà chiamata a decidere sul ricorso presentato da un magistrato madrileno per conto della Superlega contro Uefa e Fifa.

La Superlega, che vede la Juve tra i suoi soci fondatori, sostiene che le confederazioni che da sempre governano il calcio europeo e mondiale stiano abusando della loro posizione dominante, in particolare con le loro norme statutarie che prevedono il loro diritto di veto sull'organizzazione di competizioni da parte di altri soggetti. Come, appunto, la Superlega, che vorrebbe farsi un torneo tutto suo, con regole di ammissione completamente discrezionali.

Un doppio fronte di battaglia legale che rimette in discussione le regole del calcio internazionale, sia in merito ai trasferimenti dei giocatori, sia sul più delicato tema dell'organizzazione delle leghe e dei tornei. Nell'anno del primo mondiale in inverno, ulteriore omaggio ai petroldollari che ormai governano tutto, il rischio è che lo sport più popolare del mondo cambi faccia. Per sempre.

