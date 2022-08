Calciomercato Inter: il nuovo assalto di PSG e Chelsea a Skriniar e Dumfries

Serie A al via: l'Inter rischia di perdere due pilastri della sua difesa

Sabato 13 agosto l’Inter inizia il campionato, sul campo del Lecce, ma due suoi gioielli non sono ancora certi di rimanere in maglia nerazzurra: Milan Skriniar e Denzel Dumfries sono infatti al centro dell’assillante corteggiamento da parte, rispettivamente, di PSG e Chelsea.

Milan Skriniar sembra accusare un po’ di nervosismo per la situazione di incertezza, tant’è che nella disastrosa amichevole col Villareal (persa 4-2) il difensore slovacco è stato tra i peggiori in campo. L’Inter ha già seccamente rispedito al mittente la proposta di 50 milioni da parte del Paris Saint Germain, affermando di non essere disposta a trattare il giocatore per meno di 70. Un solco incolmabile? Non per i ricchissimi francesi che, potendo contare sui munifici proprietari emiratini, stanno seriamente meditando di alzare la loro proposta per strappare all’Inter il perno della sua difesa.

Skriniar piace molto anche al Chelsea, che tuttavia non si limita a lui. Agli inglesi interessano anche il centrocampista 19enne Cesare Casadei e soprattutto il terzino olandese Denzel Dumfries. Arrivato a Milano un anno fa (per rimpiazzare Hakimi, “scippato” dal solito PSG), il laterale destro è stato indicato da Thomas Tuchel come il rinforzo ideale per la fascia, dopo aver coperto quella opposta con l’arrivo di Marc Cucurella dal Brighton. Per Dumfries, pagato dall’Inter 14 milioni, sarebbero già pronti 40 milioni: un’offerta troppo ricca per essere rifiutata, anche sul piano tecnico sia Simone Inzaghi che i tifosi nerazzurri non sarebbero di certo molto felici di veder chiudere l’operazione.