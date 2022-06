Calciomercato Juve: il PSG molla Neymar, lui chiede 200 milioni per andarsene

Il PSG scarica Neymar: ipotesi di prestito a Juve o Chelsea

Il Paris Saint Germain ha deciso di mettere Neymar sul mercato. Una decisione importante, alla quale il club parigino è arrivato dopo il faronico rinnovo di contratto con Kylian Mbappè: l'attaccante francese ha chiesto al PSG di puntare su di lui, liberandolo dall'ingombrante presenza di Neymar.

Il PSG ha già comunicato la sua decisione al brasiliano, il quale non l'ha presa affatto bene. Sentendosi offeso dalla scelta della società, ha chiuso una buonuscita di 200 milioni, così da non perdere nemmeno un euro dei 40 milioni annuali, garantiti dal suo contratto fino al 2027.

Le richieste economiche di Neymar rendono molto difficile trovare una squadra in grado di sobbarcarsi oneri di questo genere. Per questo a Parigi si parla con insistenza di un prestito e il nome della Juventus ricorre nella maggior parte delle indiscrezioni degli addetti ai lavori.

L'altra pista è quella che porterebbe Neymar al Chelsea, come aupicato dal connazionale Thiago Silva, che vorrebbe tornare a giocare con lui: "Se dovesse lasciare Parigi spero che venga qui al Chelsea. Non c’è bisogno di parlare delle sue qualità, inoltre è un grande amico, non so nulla, ma spero possa arrivare”.