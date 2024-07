Calciomercato Juventus, Douglas Luiz-Thuram e anche Koopmeiners. Parte l'assalto di Giuntoli

Calciomercato Juventus, Douglas Luiz e Khéphren Thuram. Rebus Rabiot

Douglas Luiz alla Juventus è ufficiale (50 milioni con contropartite Iling-Junior e Barrenechea all'Aston Villa per una valutazione complessiva di 22 mln), ma il club bianconero sta lavorando per costruire un super centrocampo.

La cessione di Moise Kean alla Fiorentina ha portato un tesoretto che sarà messo per il secondo nome sulla lista di Giuntoli è Khéphren Thuram (con Adrien Rabiot da capire se arriverà o meno il rinnovo, sirene di Milan e Liverpool per il francese che comunque deciderà dopo Euro 2024).

Accordo con il giocatore trovato (ingaggio da due milioni di euro) e vicino con il Nizza per una valutazione attorno ai 20 milioni di euro con Filip Kostic e Arek Milik che non saranno contropartite tecniche, mentre sul tavolo delle trattative resta il nome della mezzala classe 2005 Joseph Nonge Boende.

Calciomercato Juventus, Koopmeiners sogno di Giuntoli. Nodo Huijsen e Soulè

Juventus sogna però un tris di re a centrocampo e il nome che porterebbe a un grande salto di qualità è quello dell'olandese Teun Koopmeiners. Affare difficile, ma non impossibile. La richiesta dell'Atalanta per il 26enne olandese è alta (sui 60 milioni). Il club torinese potrebbe cercare di inserire contropartite tecniche che abbassino il cash e un nome era quello di Dean Huijsen (vero che la Dea ha investito già 10 milioni nel settore difensivo per Ben Godfrey dell'Everton, ma potrebbe cercare un secondo rinforzo).

Qualche cessione della Juve potrebbe portare ad accumulare comunque un nuovo tesoretto per l'assalto di mercato al gioiello del club orobico: da capire ad esempio il futuro del gioellino Matias Soulè, che ha disputato una stagione brillante al Frosinone. Thiago Motta lo terrebbe, ma di fronte a un'offerta da 40 milioni potrebbe essere ceduto (West Ham, Napoli, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen alla finestra)

Calciomercato Juventus, Calafiori lontano. idea Kiwior

In difesa si complica la pista che porta Riccardo Calafiori, dopo il grande Europeo del centrale in forza al Bologna: su di lui l'interesse di molte big straniere e il prezzo lievita attorno a quota 50 milioni (il 50% dell'incasso andrà al Basilea).

Ecco perché la Juventus sta cercando alcune alternative è uno dei nomi caldi è quello di Jacub Kiwior, 24enne centrale polacco nel mirino anche del Milan e che Thiago Motta conosce già molto bene dai tempi dello Spezia. La valutazione è attorno ai 15-20 milioni di euro.