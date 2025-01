Calciomercato Juventus: fari su Hojlund (mentre Osimhen...). Cambiaso-Manchester City, offerta 'bassa' - Rumor

Calciomercato Juventus, Hojlund nome nuovo per l'attacco

La Juventus mette Rasmus Hojlund, attaccante classe 2003 del Manchester United tra gli "osservati speciali" per rinforzare l'attacco a giugno (con Dusan Vlahovic che sarà a un anno dalla scadenza e potrebbe lasciare Torino se arriverà l'offerta giusta: al momento sono segnalati 3 club su di lui). Le indiscrezioni sull'interesse per il centravanti danese rimbalzano dall'Inghilterra. L'ex Atalanta non è tra gli incedibili per Ruben Amorim, tecnico dei "Red Devils" (così come l'olandese Joshua Zirkzee, altro obiettivo della Juve).

Calciomercato Juventus, Osimhen suggestione e ostacoli

Anche il Napoli è alla finestra. A proposito del club partenopeo: in queste ore qualche suggestione di mercato ha accostato Viktor Osimhen alla Juve in ottica estiva, ma la realtà è che l'affare è complicatissimo. A partire del problema legato alll'ingaggio del 26enne nigeriano, che supera il nuovo tetto salariale bianconero (a 5 milioni). Sul giocatore c'è una clausola da 75 milioni valida solo per l'estero, quindi la Juve e qualunque club italiano dovrebbero passare per il Napoli (che, secondo il Corsport, ha riffiutato in queste ore 65 mln dal Galatasaray, squadra in cui sta giocando in prestito Osimhen in questi mesi).

Calciomercato Juventus, Todibo e i nomi della difesa

La Juventus intanto continua la caccia a un difensore centrale e il 25enne francese Jean-Clair Todibo resta il primo nome in lista, ma il Nizza (proprietario del cartellino, è attualmente al West Ham) fa muro: ok al prestito ma solo con obbligo di riscatto a 40 milioni di euro. Soluzione che la Juventus non tratta. Le alternative? Il 26enne inglese Lloyd Kelly (Newcastle) e Rasmus Kristensen (classe '97 in prestito dal Leeds all'Eintracht Francoforte) per ora non scaldano l'ambiente bianconero. Il 27enne slovacco David Hancko piace, ma Feyenoord chiede 25 milioni subito per liberarlo (altrimenti ripassare a giugno), mentre Kevin Danso, difensore centrale classe 1998 della nazionale austriaca e del Lens, piace anche al Napoli, ma il club francese è più propenso a trattare in estate.

Calciomercato Juventus, Cambiaso-Manchester City: offerta in arrivo, ma...

Andrea Cambiaso, e il Manchester City? Dopo l'ultimo turno della stagione 'regolare' di Champions League è attesa l'offerta del club allenato da Pep Guardiola (che vuole il terzino sinistro bianconero). Richiesta da 70, l'offerta nell'aria potrebbe 'fermarsi' attorno ai 55-60 milioni di euro.