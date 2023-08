Calciomercato Juventus: Kessie addio, Giuntoli ha scelto il 'sostituto'. Le trattative bianconere

Kessie in Arabia Saudita, Juventus e Tottenham beffate

Frank Kessie ha sedotto e abbandonato sia Juventus che Tottenham: dopo settimane di corte bianconera e di rumors che lo volevano più indirizzato verso la Premier League, l'ex centrocampista del Milan ha deciso di lasciare Barcellona per l'Arabia Saudita. Una meta che sembrava esser stata esclusa dal "Presidente", invece, di fronte a un triennale da circa 20 milioni di euro a stagione, il campione ivoriano ha cambiato idea e troverà nella sua nuova squadra Mahrez, Firmino, Saint-Maximine ed Edouard Mendy. E per i blaugrana è arrivata un'offerta da 15 mln che sperano possa essere alzata a quota 20.

Calciomercato Juventus, Partey-Diarra a centrocampo (Koopmeiners lontano)

E la Juventus, perso Kessie, ora che fa? Sono tornate le voci sul 25enne olandese Teun Koopmeiners, ma resta un affare improbabile: costa tanto (40 milioni) e l'Atalanta non è incline a trattative dopo la ricca cessione di Rasmus Højlund al Manchester United. Il nome caldo sul taccuino di Cristiano Giuntoli è diventato improvvisamente quello del 30enne ghanese Thomas Partey di proprietà dell'Arsenal. L'alternativa è Habib Diarra, 19enne mediano rivelazione dello Strasburgo.

Calciomercato Juventus, Zakaria, Alex Sandro, Bonucci e le cessioni bianconere

Prima di andare all'assalto del centrocampista però urge qualche cessione, in primis quella di Denis Zakaria: sul 27enne svizzero è forte il Monaco (su richiesta dell'allenatore Adi Hütter che lo allenà al Borussia Mönchengladbach) e la Juventus auspica di incassare 20 milioni dai francesi.

Possibile addio anche di Alex Sandro (ma l'ultima parola la deve mettere lui): l'Arabia Saudita è tornata a bussare alla porta del terzino brasiliano, che ha un contratto fino al 2024: lo vuole l'Al-Hilal. Luca Pellegrini piace al Nizza (offerta da 8 milioni: la Juve vorrebbe inserire il giocatore per arrivare al 23enne difensore centrale francese Todibo) e Fulham con la Lazio alla finestra. Per Weston McKennie resta l’Interesse del Galatasaray anche se il centrocampista americano non è da escudere che resti alla Juve (così come Fabio Miretti, richiesto da Salernitana e Monza). Situazione Bonucci: nuovi contatti con l'Ajax, l'ipotesi di un anno in Olanda con la maglia dei lancieri torna d'attualità. E poi c'è Paul Pogba: il Polpo francese - che continua a lavorare a parte, escluso sia a disposizione per la prima di campionato contro l'Udinese ( "E' difficile dire quando potrà rientrare", ha detto Allegri) - ha un'offerta dall'Al Ahli ma il giocatore non sarebbe convinto del trasferimento.

Lukaku-Vlahovic, la situazione sullo scambio tra Juventus e Chelsea

In attacco tutto fermo con lo scambio Lukaku-Vlahovic che vede divise Juventus e Chelsea di circa 15-20 milioni sul conguaglio a favore dei bianconeri e Giuntoli che ha il sì di Alvaro Morata. La sensazione resta che Big Rom sarà presto bianconero, ma i due club per ora continuano la loro partita a scacchi cercando di strappare l'accordo economico migliore.