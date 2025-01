Calciomercato, Kvaratskhelia dal Napoli al Psg subito: clamorosa accelerazione. Offerta pazzesca. Al suo posto...

Calciomercato, Kvaratskhelia dal Napoli al Psg subito

Khvicha Kvaratskhelia può lasciare il Napoli in pochi giorni. Lo scrive il Corriere dello Sport secondo cui c'è stato un "Blitz improvviso del Psg: circa 80 milioni di euro per il Napoli".

Il rinnovo di Khvicha con il Napoli sembrava più vicino (contratto attuale in scadenza nel giugno 2027) e le voci delle ultime settimane davano la firma come fattibile. Invece ecco irrompere il Psg che può cambiare tutto nel giro di pochi giorni.

Kvaratskhelia-Psg? Napoli su Zhegrova. Chiesa-Rashford

In caso di fumata bianca per Kvaratskhelia al Paris Saint Germain, il Napoli - che a visto l'esplosione di Neres nel ruolo e che a centrocampo potrebbe tentare a quel punto davvero il colpo Frattesi dall'Inter - non si farebbe trovare impreparato. Sempre secondo il CorSport infatti "Il ds Manna ha attivato i contatti con il Lilla per Edon Zhegrova, esterno del Lilla e della nazionale kosovara".

Due le alternative. Intato la situazione di Federico Chiesa. L’ex ala della Juventus passato in estate al Liverpool per 12 milioni di euro ha un contratto da 6 milioni a stagione e potrebbe lasciare i Reds già in questa finestra di mercato. E poi c'è Marcus Rashford: l'attaccante esterno del Manchester United (fuori dai piani di Amorim) piace al Milan e (molto) al Como. Ma l'addio di Kvaratskhelia potrebbe portare anche il Napoli a fare delle riflessioni: come per Chiesa però anche il suo ingaggio è pesante (13 milioni netti a stagione, 6,5 per la seconda parte di quella attuale).