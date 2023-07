Calciomercato news: Osimhen-Napoli, Frattesi-Roma. Asta Samardzic, Pulisic e..

Calciomercato Napoli, Osimhen resta? Jonathan David e la Juventus...

Victor Osimhen resta al Napoli anche la prossima stagione? Sino a qualche giorno fa sembrava un'utopia con le voci pressanti dalla Germania di accordo dell'entourage del giocatore col Bayern Monaco (e lo spettro del Psg se dovesse vendere Mbappè al Real Madrid). Però secondo Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, alla 'Domenica Sportiva' ci sarebbe stata una telefonata tra Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia con promessa da parte del presidente al suo nuovo allenatore: almeno per un'altra stagione il nigeriano resterà in azzurro.

Tra rumors e indiscrezioni ovviamente mai dire mai nel mercato: dovesse improvvisamente arrivare un'offerta da 150 milioni o più al Napoli, inevitabilmente il club campione d'Italia dovrebbe fare delle riflessioni, con Jonathan David del Lille (26 gol in 40 presenze quest'anno) a quel punto nome caldo in entrata (ma attenti: sul centravanti del Lille c'è anche la Juventus in caso di cessione di Dusan Vlahovic o Federico Chiesa: Rasmus Hojlund dell'Atalanta l'alternativa). Non solo. Il presidente del Napoli ha in programma un incontro con gli agenti del nigeriano, nel quale - secondo la Gazzetta dello Sport - metterà sul tavolo una proposta di prolungamento con adeguamento dell'ingaggio, da 4,5 a 6 milioni a stagione con possibile inserimento di clausola rescissoria.

Intanto Victor Osimhen giura amore al Napoli: "Non ho mai visto una città così pazza per il calcio, come i napoletani nessuno - le sue parole a Soccernet.ng -. Hanno un amore incredibile per tutti i giocatori, ovunque vada vengo rispettato. I bambini mi adorano, chi è più grande mi ammira, vengo anche idolatrato da qualcuno che indossa la replica della mia maschera... Questo dimostra che ho lavorato bene e cosa rappresento per loro. Per me non c'è posto migliore di questo". E ancora: "Sono felicissimo di aver fatto questa scelta, è stata la scelta giusta venire qui - spiega il bomber azzurro dalla Nigeria -. Raggiungere questo tipo di grandezza è un qualcosa che mi farà sempre sorridere, per sempre. I miei figli e i figli dei miei figli, quando nasceranno, si renderanno conto che papà ha fatto qualcosa di straordinario". Il futuro? "Ora lavoro duramente per vincere altro, si può dire che adesso io sia dipendente dai trofei. Lo scudetto è stato il mio primo titolo, non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione per vincerne ancora".

Calciomercato, Frattesi: Roma cerca il sorpasso sull'Inter. Milan, le mosse a centrocampo

Davide Frattesi piace a tutte le big del calcio italiano. L'Inter sembrerebbe in pole, ma il club nerazzurro è impegnato su altri fronti del mercato e le rivali stanno cercando il sorpasso. Nei prossimi giorni il Milan cercherà un contatto col Sassuolo per capire la fattibilità dell'affare con inserimento di eventuali contropartite tecniche (Lorenzo Colombo e Daniel Maldini i nomi delle ultime ore), anche se il club rossonero resta forte a centrocampo su Yunus Musah del Valencia (americano con passaporto italiano) e Tijjani Reijnders dell'AZ Almaar (regista olandese dai piedi buoni), mentre la Bild lancia il nome del classe 2002 Ryan Gravenberch del Bayern Monaco (poco spazio per lui dopo essere stato pagato al Monaco 18,5 milioni un anno fa). Ma in pole per Frattesi sembra essere balzata la Roma: sin qui i giallorossi avevano messo sul piatto 30 milioni, ma secondo il Corriere dello Sport stanno preparando un rilancio da 35 mln complessivi: prestito di 10 milioni (quindi i soldi dei due giovani), con obbligo di riscatto fissato 11 milioni più altri 3,5 di bonus (facilissimi) da versare la prossima stagione o quella successiva.

Calciomercato, Samardzic: entra in corsa l'Inter

Si scalda la corsa a Lazar Samardzic, talentuosa mezzapunta dell'Udinese. Il Milan segue da tempo il 21enne tedesco naturalizzato serbo. Napoli, Roma e Juventus sono alla finestra, ma ora sta per scendere in campo l'Inter - che ha visto la partenza di Brozovic con destinazione Arabia Saudita - sul gioiello dell'Udinese (contratto sino al 2026 con i friulani e ingaggio da 400mila euro a stagione): "Sono previsti a breve contatti ufficiali con l'Udinese per discutere del trequartista/mezzala cresciuto calcisticamente nell'Hertha Berlino", scrive calciomercato.com.

Calciomercato Milan, Pulisic: il Lione ci prova, ma...

Il Lione sfida il Milan per il jolly d'attacco del Chelsea, Christian Pulisic? Nelle scorse ore si è parlato di un'offerta del club francese da 25 milioni di euro che avrebbe permesso al club transalpino di scavalcare i rossoneri. Secondo l’Equipe però il Lione è sotto stretta osservazione dell’ente finanziario della Ligue 1 perché il gruppo americano che ha acquistato la squadra ha problemi di liquidità: devono presentare un business plan e garanzie economiche per avere l’ok anche all’iscrizione in campionato. Ecco perchè Oltralpe c'è perplessità su questa asta lanciata dal Lione per Pulisic (il 25enne americano di passaporto croato peraltro dà preferenza al Milan).

Intanto i rossoneri per la fascia destra sono pronti a sferrare l'affondo su Samuel Chukwueze dal Villarreal: visto lo status di extracomunitario, l'arrivo del nigeriano escluderebbe quello del giapponese Daichi Kamada (a quel punto sull'ex trequartista dell'Eintracht Francoforte piomberebbero Roma e Juventus).

Calciomercato in pillole

Su Arda Guler, il Maradona Turco classe 2005, sono davanti le due grandi di Spagna (Barcellona e Real Madrid). Il ritorno di Dybala alla Juventus? Solo una suggestione. Iván Fresneda, terzino destro classe 2004 è in quota Milan: il giocatore avrebbe già un accordo con i rossoneri. Il 22enne ivoriano Singo? Sull'esterno destro, accostato ai rossoneri c'è la Roma (attenti all'Inter e al Tottenham); il Torino chiede 12-15 milioni.

Leggi anche

Ascolti tv, Laura Barth e GialappaShow: lady Juventus fa un euro-gol

Sofia Goggia si spoglia? "Non banale o volgare, ma elegante". Sul gossip...