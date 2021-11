Calhanoglu illude l'Inter, il Milan pareggia il derby e aggancia il Napoli

Calhanoglu gol e autorete di De Vrij, Milan-Inter 1-1

Il 229° Derby della Madonnina tra Milan e Inter finisce 1-1. I nerazurri passano in vantaggio su rigore di Calhanoglu all'11'. Il pareggio dei rossoneri arriva al 17' con l'autorete di De Vrij su cross di Tonali.

Nel primo tempo Tatarusanu ha parato un rigore a Lautaro Martinez.

Il Diavolo al 90° ha però colpito un palo (ad Handanovic battuto) con tiro da fuori di Saelemaekers (poi Kessie ha sparato fuori).

Il Milan resta in vetta alla classifica insieme al Napoli (fermato dal Verona al San Paolo, 1-1), a +7 in classifica sull'Inter (+10 sull'Atalanta e +11 sulla Lazio).

Milan-Inter 1-1: Tatarusanu para un rigore a Lautaro Martinez. Cronaca del derby

Finisce in parità il combattutissimo derby della Madonnina, con Milan e Inter in perfetto equilibrio e il risultato finale di uno a uno, che porta il Milan a raggiungere il Napoli in vetta con un pareggio a testa nella chiusura della dodicesima giornata di Serie A. A sbloccare nel primo tempo l'Inter all'11 su rigore, dopo un fallo in area di Kessié ai danni di Calhanoglu. Sarà lo stesso giocatore interista a battere dopo averlo chiesto al rigorista "ufficiale" Lautaro, 1-0. Il turco festeggia polemicamente il suo gol sotto la curva del Milan, facendo infuriare i tifosi e gran parte della panchina rossonera.

Hakan Calhanoglu - Edin Dzeko (Lapresse)



Pareggia il Milan grazie a un autogol di De Vrij al 17, dopo un calcio di punizione battuto da Tonali e intercettato di testa da Tomori ma l'ultimo tocco non è il suo. Secondo rigore per l'Inter al 26' con Ballo Touré che mette giù Darmian. Batte Lautaro, la massima punizione viene parata da Tatarusanu. Nella ripresa partono ancora meglio i nerazzurri, che sfiorano il nuovo vantaggio con un destro velenoso di Calhanoglu che attraversa tutta l'area piccola senza esser deviato da nessuno. Piu' tardi ci prova anche il neo entrato Vidal, murato provvidenzialmente per due volte da Kalulu. Nel finale torna a farsi vedere pericolosamente anche il Milan, che spaventa Handanovic con una punizione velenosa di Ibrahimovic e un destro alto di Bennacer, che poteva fare meglio da posizione invitante. Tantissima intensita' da parte della squadra di Pioli negli ultimi minuti, ad un passo dal successo con il palo colpito al 90' da Saelemaekers e l'errore sulla ribattuta di Kessie.

Fikayo Tomori - Sandro Tonali (Lapresse)



MILAN-INTER 1-1

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré (1' st Kalulu); Kessie, Tonali (26' st Bennacer); Diaz (14' st Saelemaekers), Krunic (38' st Bakayoko), Leao (14' st Rebic); Ibrahimovic.

A disposizione: Mirante, Gabbia, Conti, Florenzi, Maldini, Giroud, Pellegri.

Allenatore: Pioli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (38' st Dimarco); Darmian (31' st Dumfries), Barella (23' st Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko (31' st Correa), Martinez (38' st Sanchez).

A disposizione: Radu, Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov, Gagliardini, Vecino, Sensi.

Allenatore: S. Inzaghi.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 11' rig. Calhanoglu (I), 17' aut. De Vrij (I)

Ammoniti: Ballo-Touré (I)

Espulsi: nessuno

Note: 27' Tatarusanu (M) para un rigore a Martinez (I)