Camila Giorgi, selfie allo specchio: la minigonna e lo stivale... Foto da urlo

Camila Giorgi, regina del tennis e dei social: il nuovo selfie allo specchio

La stagione del tennis è finita, almeno a livello femminile con l'assegnazione della Billie Jean King Cup 2022 (ex Fed Cup) alla Svizzera di Belinda Bencic (che poi si è concessa una meritata vacanza alle Maldive: con una sua foto bellissima scattata dal fidanzato), mentre per gli uomini sono giorni caldissimi (l'Italia allenata da Volandri con Sonego, Musetti e il super doppio Fognini-Bolelli ha battuto i temibili Usa di Tiafoe e Fritz e Paul/Sock ai quarti di finale di Coppa Davis).

Ma agli appassionati di tennis femminile, in crisi d'astinenza per l'assenza dal palcoscenico delle loro campionesse preferite (è già partito il countdown che porta all'Australian Open 2023 in gennaio) non resta che seguire le loro vacanze e i loro post social. E tra di loro, la regina è indubbiamente Camila Giorgi (che tra l'altro ha dovuto saltare per una fascite plantare la Billie Jean King Cup 2022 - con l'Italia di Trevisan, Cocciaretto e del doppio Bronzetti-Paolini eliminata nel girone delle Finals per mano di Svizzera e Canada). Talento e bellezza, un mix esplosivo in grado di fa impazzire i suoi 650mila follower (ma guardate anche la Camila Giorgi dell'atletica: Gaia Sabbatini).





Nei giorni scorsi, la tennista italiana ha postato una Instagram Story spettacolare: un selfie firmato Camila Giorgi allo specchio con giacca bianca molto elegante, stivale grigio e... (guardate la seconda foto della gallery in cima al pezzo)