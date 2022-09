Camila Giorgi, abitino corto super sensuale (FOTO). Ranking Wta, torna numero 2 italiana

Camila Giorgi, foto spettacolare su Instagram

Camila Giorgi regala un selfie mozzafiato ai suoi milioni di tifosi: la tennista italiana ha pubblicato una storia su Instagram con un abitino nero che esalta il suo fisico mozzafiato.

Veramente sensualissima nello scatto. Intanto può festeggiare il ritorno al secondo posto tra le azzurre nel ranking Wta (la classifica mondiale).

Camila Giorgi seconda italiana nel ranking Wta dietro a Martina Trevisan

Prima è sempre Martina Trevisan, che si conferma al numero 27 (il suo best record è il numero 24 dello scorso 18 luglio).



La 28enne toscana in questo 2022 ha avuto la gioia di vincere il suo primo trofeo WTA (sulla terra battuta di Rabat) e ha conquistato le semifinali al Roland Garros (miglior risultato in carriera in uno Slam).

Camila Giorgi, come detto, è la seconda tennista d'Italia: guadagna due posizioni e risale al numero 59 scavalcando Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini (rispettivamente numero 63 e numero 75).