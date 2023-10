Carolina Stramare, lingerie da urlo: gol a raffica per Lady Pellegri in intimo

Carolina Stramare, lingerie da sogno. Lady Pellegri fa gol con le foto in intimo

Carolina Stramare lascia senza fiato i fans con le sue nuove foto in lingerie.

L'ex Miss Italia (2019) e concorrente di Pechino Express (sul podio con Barbara Prezia nell'edizione vinta da Joe Bastianich e Andrea Belfiore davanti a Federica Pellegrini-Matteo Giunta: a proposito, qui le foto Divine dell'ex fuoriclasse del nuoto da Victoria's Secret) ha posta una serie di scatti per una nuova campagna social con il noto brand Yamamay.

Uno più bello dell'altro, dei gol virtuali segnati sul web per la fidanzata dell'attaccante Pietro Pellegri (22enne ex Genoa e Milan quest'anno in forza al Torino).

Inutile dire che i followers di Carolina Stramare (è ampiamente sopra quota mezzo milione) hanno apprezzato il post, ricambiando con una pioggia di like e commenti d'amore. "La perfezione... stratosferica... la miss Italia più bella della storia", si legge tra i tanti messaggi arrivati alla modella e presentatrice.