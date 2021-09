Amazon problemi Juve-Chelsea, caos sui colori delle immagini: "Ci scusiamo"

Champions League, Amazon problemi Juve-Chelsea: la piattaforma si scusa per le immagini troppo scure o eccessivamente luminose

Non c'è pace per i fan del pallone italiano che vorrebbero seguire le partite in streaming. Ieri anche Amazon Prime Video, che per la prima volta trasmette alcune partite di Champions League, ha avuto qualche problema di visione. La bassa qualità dell'immagine ha riguardato in particolare Juventus-Chelsea, vinta dai bianconeri per 1 a 0 con gol di Chiesa in apertura di secondo tempo. Gli utenti di Amazon Prime Video hanno sperimentato colori totalmente sfalstati, con immagini alternativamente prima troppo scure e poi eccessivamente luminose. E' stato lo stesso colosso dell'e-commerce ha ammettere l'errore e ha individuare la causa del problema nelle telecamere a bordocampo.

Nei giorni scorsi anche DAZN e Infinity hanno registrato problemi nella trasmissione. L'app di Perform è diventato un vero e proprio caso politico e molte associazioni a difesa dei consumatori chiedono rimborsi per gli utenti scontenti (CLICCA QUI PER SAPERE COME RICHIEDERLO). La piattaforma di proprietà di Mediaset, invece, ha già assicurato che corrisponderà ai suoi clienti un piccolo indennizzo.

I problemi di visione per Amazon Prime Video si erano già registrati nel pre partita di Juventus-Chelsea. Il segnale risultava stabile ma le immagini dallo studio a Cologno erano decisamente scure così come i video di presentazione della partita. "Ci scusiamo per i problemi riscontrati in alcune immagini", ha detto Giulia Mizzoni, giornalista e inviata a bordocampo all'Allianz Stadium. Altri utenti invece hanno lamentato un'eccessiva saturazione dei colori e un contrasto fastidioso. "Abbiamo riscontrato un problema sulla resa audio e video di alcune camere a bordo campo. Stiamo lavorando per risolvere il problema quanto prima. Ci scusiamo per l’inconveniente", ha poi ammesso Amazon.