Rimborso DAZN come fare per riceverlo con i consigli di Consumerismo

Rimborso DAZN, come fare: il vademecum di Consumerismo per richiedere indennizzi e recedere dal contratto

Il servizio offerto da DAZN non sta soddisfacendo gli utenti italiani. In molti durante i big match come Napoli-Juventus hanno lamentato blocchi, bassa qualità dell'immagine e ritardi anche di diversi minuti. Sono molte le associazioni a difesa dei consumatori che hanno richiesto rimborsi ai clienti da parte da DAZN. Consumerismo No profit, ad esempio, chiede un dialogo con le forze politiche per un decreto legge per equiparare l'app agli operatori delle telecomunicazioni e assoggettare la società a tutte le norme e obblighi in materia di TLC.

"Oggi DAZN è un fornitore di contenuti, un OTT (Over-the-top) come Amazon Prime e Netflix e non è quindi soggetta alle norme del Codice delle Comunicazioni elettroniche, ma solo a quelle del Codice civile – spiega il presidente di Cnsumerismo, Luigi Gabriele – Ciò comporta che la società non deve attenersi agli obblighi e alle norme previsti dal nostro ordinamento in tema di Tlc, pur servendo una moltitudine di soggetti attraverso i propri servizi in streaming. Un paradosso che può essere sanato attraverso un apposito decreto legge, sul quale stiamo lavorando assieme ad alcuni esponenti politici al fine di equiparare Dazn a tutti gli altri operatori di telecomunicazioni".

DAZN reclami: come inviare una segnalazione all'app

E' possibile inviare un reclamo a DAZN nelle seguenti modalità:

Intanto Consumerismo No profit ha realizzato un vademecum per tutti i tifosi coinvolti nei disservizi tecnici di Dazn, contenente le linee guida da seguire per tutelare i propri diritti formulando reclami, ricorrendo al diritto di recesso e avanzando richiesta di indennizzo:

Contattando il servizio clienti via chat premendo sul tasto "Chatta con noi" nella sezione "Guida"

Inviando lettera raccomandata a DAZN Limited, Piazza San Babila n. 3, 20122 Milano (MI)

Recesso da DAZN: come richiederlo

E' possibile recedere gratuitamente dall'abbonamento a DAZN in ogni momento effettuando il login nella pagina "Il mio Account" e cliccando su "Cancella abbonamento) o contattando il servizio clienti via chat premendo sul tasto "Chatta con noi" nella sezione "Guida". L'alternativa è inviare una lettera raccomandata a DAZN Limited, Piazza San Babila n. 3, 20122 Milano (MI) oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo daznlimited@legalmail.it.

Rimborso DAZN come fare: gli indennizzi

Nel caso in cui il reclamo non portasse all'esito voluto, è sempre possibile avviare una risoluzione delle controversi gratuitamente, in modalità automatica e in totale autonomia senza affidarsi a un legale utilizzando la piattaforma Online Dispute Resolution della Commissione Europea. L'alternativa è quello di fare richiesta di rimborso DAZN direttamente sul sito dell'app cliccando su: