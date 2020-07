Champions League, Real Madrid: Mariano Diaz positivo al Covid, salta il City

Pochi giorno dopo la vittoria della Liga, il Real Madrid fa i conti con il contagio di Mariano Diaz. Il giocatore, positivo al coronavirus, salterà la sfida di ritorno in Champions contro il Manchester City e per l'occasione i Blancos dovranno ribaltare l'1-2 subito in casa per volare alle Final Eight di Lisbona. “Il giocatore è in perfetta salute e rispetta il protocollo di isolamento sanitario a casa“, ha spiegato il club in una nota ufficiale.